《新新头家：致创业路上的你》新书分享会

【作家会客室】《新新头家：致创业路上的你》新书推介会 商二代面对什么样的挑战？守业真的比创业难吗？五位新加坡商二代出版《新新头家：致创业路上的你》，分享他们创业与接管家族企业的心得。 * 座谈将以中文进行 * 《新新头家》这里买：ZShop集品店：http://bit.ly/_xxtj 📍 共同直播平台： - @新加坡书展 - 新加坡书展官网：https://singaporebookfair.sg/ - @联合早报 - @联合晚报 - @新明日报 - @早报现在 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, June 6, 2021

金山岭饮食集团执行董事洪启强和四位年轻企业家携手推出新书《新新头家——致创业路上的你》，期望散播正能量，鼓励商家在疫情期间努力坚持下去。

身为本地五家企业的青年掌舵主，洪启强、周伟隆、白正洋、林睿理和林棓舢从2017年起为《新明日报》撰写专栏，分享他们创业及接管家族企业的心得，新书选取五人部分文章并集结成书。

五名作者皆来自不同行业领域，洪启强是金山岭饮食集团的第三代接班人，周伟隆创办了记忆方舟，白正洋目前担任D’ Elegance调整型内衣品牌的行销与市场开发董事，林睿理担任明辉环球（BH Global）企业业务发展董事，林棓舢则是鸿鸣窗帘总汇人力资源经理。

洪启强也是老板联谊会青年团创办人，另四名作者都是青年团团员，他们在疫情暴发之前经常到海外参访学习及举办活动分享各自生意经营理念。

五位作者将分享他们创业及接管家族企业的心得，与想要创业或走在创业路上的你共勉。