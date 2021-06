横跨两年度 触·当代舞蹈节双倍精彩

照片由主办方提供

因疫情横跨两个年度的“触·当代舞蹈节”,今年除了表演、直播节目之外,还有一系列课程和工作坊,参与者将有机会学习舞人舞团原创舞作的选段。此次舞蹈节因应疫情做线上线下两手准备,若因防疫条例所限,无法呈献现场演出,观众将可通过现场直播实时观看。

本地现代舞团舞人舞团(T.H.E Dance Company)主办,第一通(M1)冠名赞助的第11届“M1触·当代舞蹈节”(以下简称“触”),去年宣布将横跨两个年度举行,今年继续举办,除表演、直播节目之外,还提供一系列课程和工作坊。

“触”总监兼舞人舞团创团艺术总监郭瑞文说:“作为一个舞蹈节,我们为十多年来辛勤工作所取得的成就感到自豪——从最初推荐本地舞团,到后期全力支持独立艺术工作者,我们和国际艺术节合作伙伴建立起强大联系网络,使我们成功在国外推广本地舞蹈创作,并让我们的观众欣赏到屡获殊荣的国际作品。”

他说:“随着我们不断发展,我相信也是时候重新定位这个舞蹈节。包括如何继续普及的同时,深化一般观众对当代舞的认识,并让他们爱上当代舞的理念和价值观。我也希望能培养更多杰出的本地舞蹈艺术工作者应对复杂混合型(hybrid)表演艺术形式,同时具有更全面国际视野,加强舞蹈节在跨国界和跨种族方面的合作。过去我们一直强调和鼓励大家尊重并接受个体的不同与价值,今后我们想说的是:看到彼此的不同并不能阻止我们成为‘一家人’!我知道这并不容易,但欢迎任何认同我们精神的个人、组织或公司加入我们,成为明年的冠名赞助者。我衷心感谢第一通过去的支持和陪我们走过这10年!”

第一通明年将不再冠名赞助“触”,它从2014年为该舞蹈节总冠名,并从2012年赞助该舞蹈节的一个平台“公开舞台”(Open Stage)。

今年的“触”以一系列激动人心的课程和工作坊拉开帷幕,参与者将有机会学习舞团原创舞作的精选段落,并参加郭瑞文所倡导的“空的身体”工作坊。郭瑞文过去几年来一直专注研究“空的身体”这种独特语汇,将其作为探研手段,从身、心、意三个层面参透并揭示舞作主旨。

另一亮点是“石头剪刀布”,一个长达三小时的研讨会,以游戏为基底,由Ruby Jayaseelan、Bani Haykal和Irfan Kasban三名本地艺术工作者执导。研讨会鼓励参与者通过具象练习、即兴演奏和正念来调整他们的精神状态。

国际知名编舞家Jos Baker(比利时/英国)和Dimo Kirilov Milev(荷兰/保加利亚)也将通过视讯平台Zoom授课。

户外呈献两部作品节选

在滨海艺术中心户外剧场呈献的“黄昏之舞”,将在6月19、20日晚上8时15分登场,由于防疫政策收紧,观众将无法到场,但可在舞人舞团的YouTube页面(youtube.com/user/TheHumanExpression)免费观赏。舞人舞团二团的舞者们将登上露天舞台,表演郭瑞文2013年的作品“Parallels”,以及傅明文(Marcus Foo)“This Is How We Meet/Part-Phase 3”(2019)两部作品的节选。主题跨越共享空间、人际关系和对多样性的欢庆。

傅明文的“This Is How We Meet/Part-Phase 3”将登上露天舞台。(Malcolm Fu摄)

另一令舞迷兴奋的现场表演是“InterBeing”,6月25日和26日演出。同样受到防疫措施收紧影响,舞团将等待当局通知现场演出细节,若最终观众无法到场,将能通过现场直播实时观看两晚8时的演出。

与国际编舞隔空完成舞作

两位国际编舞献上两支舞作,Jos Baker的“Contactless”和Dimo Kirilov Milev的“Desidium”,这是他们与舞人舞团全职舞者合作编创的。去年10月和11月,舞人舞团首次尝试在Zoom上首演两部舞作的“未完成版”后,该团在“新常态”编创实验下,终于以隔空编创排演的方式,完成两支作品。正如其标题“InterBeing”所暗示的那样,该作从数码编舞过程中汲取灵感,邀请观众自由思考身在当下和相互依存的意义。

Dimo Kirilov Milev编创的“Desidium”将完整公演。(吴凯怡摄)

“Open Stage”板块聚焦当地独立舞蹈艺术工作者,他们的作品深入探讨了与他们内心和个人生活经历相关的主题,舞者阵容包括王裕辉、Hasyimah Harith、陈森财等,演出将在6月28日至30日举行。同样的,观众若因疫情防控无法亲临现场观看,7月18日至31日可在SISTIC Online Stream上收看回放。“Off Stage”板块邀观众与崭露头角的编舞们展开坦诚对话,分享创作背后的灵感和冲动,打破壁垒,解构作品。7月1日、2日晚上8时,观众可上Zoom与编舞们对话。“Co.Lab.Asians”板块上,本地独立舞者吴玉丽和韩国编舞Kwon Hyuk的合编作品,以及Syimah Sabtu的个人创作作品,将在7月18日到31日登陆SISTIC Online Stream。

吴玉丽等独立艺术工作者将登陆“触”。(吴凯怡摄)

主办单位因应疫情做线上线下两手准备,在节目编排和日期上做出调整,使“触”尽可能顺利举行。舞团在截稿前表示,仍在与当局确认观众能否参与现场演出,更多节目和更新详情可上网:the-contact.org。