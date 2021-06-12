横跨两年度 触·当代舞蹈节双倍精彩

照片由主办方提供

因疫情横跨两个年度的“触·当代舞蹈节”，今年除了表演、直播节目之外，还有一系列课程和工作坊，参与者将有机会学习舞人舞团原创舞作的选段。此次舞蹈节因应疫情做线上线下两手准备，若因防疫条例所限，无法呈献现场演出，观众将可通过现场直播实时观看。

本地现代舞团舞人舞团（T.H.E Dance Company）主办，第一通（M1）冠名赞助的第11届“M1触·当代舞蹈节”（以下简称“触”），去年宣布将横跨两个年度举行，今年继续举办，除表演、直播节目之外，还提供一系列课程和工作坊。

“触”总监兼舞人舞团创团艺术总监郭瑞文说：“作为一个舞蹈节，我们为十多年来辛勤工作所取得的成就感到自豪——从最初推荐本地舞团，到后期全力支持独立艺术工作者，我们和国际艺术节合作伙伴建立起强大联系网络，使我们成功在国外推广本地舞蹈创作，并让我们的观众欣赏到屡获殊荣的国际作品。”

他说：“随着我们不断发展，我相信也是时候重新定位这个舞蹈节。包括如何继续普及的同时，深化一般观众对当代舞的认识，并让他们爱上当代舞的理念和价值观。我也希望能培养更多杰出的本地舞蹈艺术工作者应对复杂混合型（hybrid）表演艺术形式，同时具有更全面国际视野，加强舞蹈节在跨国界和跨种族方面的合作。过去我们一直强调和鼓励大家尊重并接受个体的不同与价值，今后我们想说的是：看到彼此的不同并不能阻止我们成为‘一家人’！我知道这并不容易，但欢迎任何认同我们精神的个人、组织或公司加入我们，成为明年的冠名赞助者。我衷心感谢第一通过去的支持和陪我们走过这10年！”

第一通明年将不再冠名赞助“触”，它从2014年为该舞蹈节总冠名，并从2012年赞助该舞蹈节的一个平台“公开舞台”（Open Stage）。

今年的“触”以一系列激动人心的课程和工作坊拉开帷幕，参与者将有机会学习舞团原创舞作的精选段落，并参加郭瑞文所倡导的“空的身体”工作坊。郭瑞文过去几年来一直专注研究“空的身体”这种独特语汇，将其作为探研手段，从身、心、意三个层面参透并揭示舞作主旨。

另一亮点是“石头剪刀布”，一个长达三小时的研讨会，以游戏为基底，由Ruby Jayaseelan、Bani Haykal和Irfan Kasban三名本地艺术工作者执导。研讨会鼓励参与者通过具象练习、即兴演奏和正念来调整他们的精神状态。

国际知名编舞家Jos Baker（比利时／英国）和Dimo Kirilov Milev（荷兰／保加利亚）也将通过视讯平台Zoom授课。

户外呈献两部作品节选

在滨海艺术中心户外剧场呈献的“黄昏之舞”，将在6月19、20日晚上8时15分登场，由于防疫政策收紧，观众将无法到场，但可在舞人舞团的YouTube页面（youtube.com/user/TheHumanExpression）免费观赏。舞人舞团二团的舞者们将登上露天舞台，表演郭瑞文2013年的作品“Parallels”，以及傅明文（Marcus Foo）“This Is How We Meet/Part-Phase 3”（2019）两部作品的节选。主题跨越共享空间、人际关系和对多样性的欢庆。

傅明文的“This Is How We Meet/Part-Phase 3”将登上露天舞台。（Malcolm Fu摄）

另一令舞迷兴奋的现场表演是“InterBeing”，6月25日和26日演出。同样受到防疫措施收紧影响，舞团将等待当局通知现场演出细节，若最终观众无法到场，将能通过现场直播实时观看两晚8时的演出。

与国际编舞隔空完成舞作

两位国际编舞献上两支舞作，Jos Baker的“Contactless”和Dimo Kirilov Milev的“Desidium”，这是他们与舞人舞团全职舞者合作编创的。去年10月和11月，舞人舞团首次尝试在Zoom上首演两部舞作的“未完成版”后，该团在“新常态”编创实验下，终于以隔空编创排演的方式，完成两支作品。正如其标题“InterBeing”所暗示的那样，该作从数码编舞过程中汲取灵感，邀请观众自由思考身在当下和相互依存的意义。

Dimo Kirilov Milev编创的“Desidium”将完整公演。（吴凯怡摄）

“Open Stage”板块聚焦当地独立舞蹈艺术工作者，他们的作品深入探讨了与他们内心和个人生活经历相关的主题，舞者阵容包括王裕辉、Hasyimah Harith、陈森财等，演出将在6月28日至30日举行。同样的，观众若因疫情防控无法亲临现场观看，7月18日至31日可在SISTIC Online Stream上收看回放。“Off Stage”板块邀观众与崭露头角的编舞们展开坦诚对话，分享创作背后的灵感和冲动，打破壁垒，解构作品。7月1日、2日晚上8时，观众可上Zoom与编舞们对话。“Co.Lab.Asians”板块上，本地独立舞者吴玉丽和韩国编舞Kwon Hyuk的合编作品，以及Syimah Sabtu的个人创作作品，将在7月18日到31日登陆SISTIC Online Stream。

吴玉丽等独立艺术工作者将登陆“触”。（吴凯怡摄）

主办单位因应疫情做线上线下两手准备，在节目编排和日期上做出调整，使“触”尽可能顺利举行。舞团在截稿前表示，仍在与当局确认观众能否参与现场演出，更多节目和更新详情可上网：the-contact.org。