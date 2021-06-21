五月诗人的意象迈出岛屿 —— 关于《五月诗社截句选》

疫情肆虐，倏忽一年多的光阴，冠病来袭一波接一波，却未曾阻挡得了诗人的兴致。

2020年，在诗人郭永秀的号召下，台湾出版了他主编的《五月诗社截句选》，书共268页，收集了20位诗人的作品，也是五月诗社头一回在岛国以外出版的诗选。今年5月中旬，100本诗选刚刚登陆新加坡，我有幸先睹为快。

五月诗社成立于1978年，曾是非常活跃的文艺组织，推动现代诗活动近15年，在文坛上有着一定的影响力，后来却沉寂了20年的岁月。2014年再度崛起，在郭永秀、蔡志礼、伍木、邹璐、周德成等社友们的率领和积极努力下，重整旗鼓。第40期五月诗刊《再生缘》以新的姿态再出发，至今已出版到44期，2017年也出版了《五月诗选三十家》及评论集《一方风土一方诗》。

文字张力体现在截句里

《五月诗社截句选》收集的截句，基本上在四行以内，可以是直接创作的短诗，亦可以是从原有诗作中截取的精典文句，这两类诗品皆收入在这诗选其中。截句的精短，就如郭永秀序文里所说：“意简言骇，具有很大的爆发力”，即是其特色，亦达到一语破的或蕴意深远的意象，体现出另一层次的文字张力。

截句选收入了五月诗人老中青一代的作品，潋滟着多元化的创作。回想鼠年初，疫情来袭：

雪莱满怀信心地语言

冬天来了，春天还会远吗？

但庚子年的春色因为担心感染

被隔离得好远好远

—— 蔡志礼《被隔离的春天》

众多的诗品中，免不了也被冠病“感染”，信手翻阅即有不少的疫情诗作，例如蔡志礼的《被隔离的春天》和《船染》，陈军荣的《隔离夜思》，董农政的《口罩》和《握手》，希尼尔的《病毒迫降》和《方言解‘炎’》等，而林得楠也就写了好多的疫情诗，其中就有《人传人》《社交距离》《线》《封锁》及“Safe Entry”。冠病“效应”在众诗人的“三言两语”里，开拓出一方耐人玩味的意境。

在阻断措施下，诗人们以诗心和笔触去感应生活，留下短小精悍的文字咀嚼回味。

从原有佳作中精挑文句

先前谈到截取的精典文句，许多前辈就从原有的佳作中精挑文句，诗人淡莹、林方、王润华、郭永秀、伍木、李宁强、林也（局部）、蔡志礼（局部）等等，相信还有一些作者的某些作品也是截录，只是没有在作品里注明而已。

从短小的篇幅中，斟酌出来的文字又是别一番滋味。李宁强的《快门》：……一失手，压死一只青春小鸟；淡莹的《晒衣》：拧干后／用力一抖／就抖出片片阳光；林方的《蜡烛》：泪花滴滴落下／一如静夜里声声祷语喃喃；林锦的《交通灯》：……要走，要停／全得看我的眼色；郑景祥《肚腩圆谎》：腰带一点一点撑破真相 / 永远吃不胖是中年才穿的谎言……；周德成的《开学首日》：老师说 / 请把童真这玩具／留在家里；韩昕余的《吻》：你把蜜蜂领进我的心房……；沈斯涵的《北京三部曲之北漂》：梦想就在北方／最后却只剩下空荡／本来 就不属于我的地方，等等等诗人的美丽佳句。

截句虽然短，却没有约束到诗人的创意。王润华博士从《象外象》截取出了饶富新意的

（河）和 （早）两首以篆文为题的形象诗。刘瑞金则专以两行诗的特色，发表了全部10首。而周昊把10首归一为《截事成诗》，其中就有新鲜的创意：

《撒谎》

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

林得楠也以新颖的手法呈现《大选》：

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之间

请保持安全距离

由于篇幅关系，无法详尽列出，诗选截句还有许多值得让人慢慢去揣摩和意会的文字，并写意地漫游在一句句简短的字里行间。

墨林中

字得

其

乐

—— 蔡家梁《草书》