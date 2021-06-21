尤今接连推出两本新书

本地作家尤今连续在5月及6月，一口气出版了两本书，分别为《亮一盏灯》与《牙刷长在树上》。

《亮一盏灯》（玲子传媒）收录了尤今近期创作的65篇小品文，分五辑，第一辑《昙花的话》抒写17则各有滋味的生活小故事；第二辑《爱的釉彩》为10个有关亲情或友情的温馨故事；第三辑《炊烟袅袅》透过12则有关饮食的趣味故事，写出蕴藏在炊烟里的人生哲理。第四辑《四放哲学》记述了13则有关社会、学校与家庭教育的故事，作者借此道出心中的感悟与感动。第五辑《天涯海角》则是作者行走世界各地，写下的大千世界的种种缤纷现象。