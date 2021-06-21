尤今接连推出两本新书 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄涓 发布 / 2021年6月21日 5:00 AM 《亮一盏灯》与《牙刷长在树上》已在书店上架。 字体大小: 小 中 大 本地作家尤今连续在5月及6月，一口气出版了两本书，分别为《亮一盏灯》与《牙刷长在树上》。《亮一盏灯》（玲子传媒）收录了尤今近期创作的65篇小品文，分五辑，第一辑《昙花的话》抒写17则各有滋味的生活小故事；第二辑《爱的釉彩》为10个有关亲情或友情的温馨故事；第三辑《炊烟袅袅》透过12则有关饮食的趣味故事，写出蕴藏在炊烟里的人生哲理。第四辑《四放哲学》记述了13则有关社会、学校与家庭教育的故事，作者借此道出心中的感悟与感动。第五辑《天涯海角》则是作者行走世界各地，写下的大千世界的种种缤纷现象。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地书苑 尤今 五月诗人的意象迈出岛屿 —— 关于《五月诗社截句选》 文图学术论坛四场演讲