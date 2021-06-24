一生离不开三星 韩国人“欠”三星什么？

韩国人常开玩笑说，韩国人一生离不开三星，因为三星在韩国不只是电子产品企业，也涉足了医院、房地产、酒店以及教育等行业。如果加上三星李家亲戚经营的集团，还涉及到百货超市等的流通以及食品行业。

对于一个韩国人而言，在三星盖的医院里出生，上三星建的学校，然后在三星名下的写字楼里上班，最后在三星医院殡仪馆举行吊唁会，这些很正常。

新加坡人对三星电子产品并不感到陌生，但其实该集团在韩国还涉足了医院、房地产、酒店以及教育等行业。（档案照）

去年10月25日去世的三星集团总裁李健熙遗属最近决定，将李健熙生前收藏的2.16万余件文物和美术作品捐赠给韩国国家博物馆，将1400余件作品捐赠给韩国现代美术馆。捐赠作品中不仅包括160多件的韩国国宝级文物，还有莫奈（Monet）、高更（Paul Gauguin）、皮耶·奥古斯特雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir）、萨尔瓦多·达利 （Salvador Dalí）、胡安·米罗（Joan Miró）等世界级艺术大师的代表作品，无论是捐赠规模还是作品质量都堪称绝无仅有。

到底他是怎么收藏这么多国家级宝物的呢？

三星集团有关人士披露，李健熙通过很多途径艰难地购买韩国国宝，他的收藏活动具有“爱国精神”。三星Leeum美术馆之所以能收藏超过100多件国宝，是因为当初他从全世界努力寻找并引进优秀的文物有关。

韩国经历无数战乱和50年的日本殖民统治后，很多文物被飘到国外，因此数十年前韩国国内实际上没有多少可以称得上国宝级的文物。

国宝中的国宝“高句丽半迦思惟像”

“高句丽半迦思惟像”被视为历史最悠久的半迦思维像。（取自互联网）

李健熙的国宝收藏是从收购国宝第118号“高句丽半迦思惟像”开始的。

这被认为是历史最悠久的半迦思维像。该作品是被称为国宝第78号和第83号半跏思惟像以及日本国宝第1号（木雕领域）光隆寺木雕弥勒半跏思惟像的爷爷辈的作品。

该半迦思惟像是1940年在平壤经营古董店的金东贤从日本兵器厂工作的朝鲜工人手中，以6000韩元的购买的。当时6000韩元就能买下3套韩国传统大屋子。金东贤之后为了守护这个半迦思惟像非常努力。当时在韩国积极收购韩国艺术品的日本商家小倉武之助（1870至1964年）闻风而来，向金东贤提出能购买250套大宅的50万韩元，但最后他还是没卖。

在无法进行讨价还价之后，小仓甚至提议“跟我收藏的所有金属文物和半迦思惟像换吧。”但金东贤还是拒绝了此提议。

金东铉老年生活非常艰难，但他并没有卖出收藏文物，反而支付昂贵的保管费，保管在银行金库。1970年代后期，他的健康出问题后，开始考虑卖出收藏品，就这样他收藏的艺术品开始流入三星集团。1990年代初，高句丽半迦思惟像正式成为“李健熙收藏品”。

美国人用于台灯的艺术品“白瓷月亮缸”

“白磁铁画梅竹文缸”（左）和“白瓷月亮缸”是李健熙在美国购买的韩国国宝。（取自互联网）

李健熙生前多次向周围人士表示：“无论如何也要尽快把韩国最好的艺术品找回来。”

他得知海外有好的韩国文物，就给下属下达指示，“好东西不要计价”。韩国国宝第309号“白瓷月亮缸”就这样付多一倍的价格买来的。韩国宝物第1425号“白磁铁画梅竹文缸”也是三星在美国购买的。这是朝鲜王朝时代，大约16至17世纪制作的白瓷缸。刚买这个文物的时候，竟然没有缸底。后来知道，白瓷缸在日本殖民统治时期被运到美国，但美国人为了用于台灯，刻意打碎了缸底。这个人后来知道台灯是有价值的，才拿出来拍卖。

看照片就决定购买“花鸟狗子图”

“花鸟狗子图”差点成为朝鲜国父金日成的收藏品。（取自互联网）

李健熙看照片后购买的宝物第1392号，16世纪画家李岩的“花鸟狗子图”，其实差点成为朝鲜国父金日成的收藏品。

1980年代后期，日本的一名古董中介找专家说，朝鲜国父金日成开始收购在日本的朝鲜艺术品。于是，专家就嘱咐说：“如果有好的艺术品，一定要先告诉我。”

有一天，中介带来一张照片说：“只要付定金，能借来看16世纪的朝鲜王朝时代的画家李岩画的“花鸟狗子图”。专家经过深思熟虑后，向李健熙汇报。李健熙听到这番话后就决定购买。

就这样李健熙只看照片就够买了李岩的两幅画。另一幅李岩的作品目前收藏于朝鲜平壤博物馆。

“白瓷月亮缸”和“青花白姐妹竹纹壶”

“青花白姐妹竹纹壶”刚面世时，流传着仿冒品的说法。（取自互联网）

李健熙就是“白瓷迷”。其中，李健熙在上班路上结算了多套公寓价格的白瓷就是国宝第309号“白瓷月亮缸”。该月缸丰满、保持完全均衡，被视为典型的朝鲜王朝中期白瓷壶。

青花白瓷是用阿拉伯产蓝色颜料（钴）制作的顶级白瓷。其中，国宝第219号“青花白姐妹竹纹壶”刚面世时，流传着仿冒品的说法。因为来源不明，而且作品太干净，所以引发了“可能不是15至16世纪的作品”的议论。

但1976年，首尔钟路区的地铁工地出土了与这幅青花白瓷相似的白瓷肩膀碎片。最终，该白瓷于1984年被指定为韩国国宝。

前几天到首尔德寿宫美术馆看展览，发现许多画都是三星美术馆收藏的。近日三星有非法继承经营权问题，还有三星掌门人李在镕因朴槿惠执政时期“闺蜜干政”案件中行贿，获刑2年半，在坐牢，有些韩国人对三星持有负面评价。但至少在韩国文化方面，可说韩国人欠了李健熙一大笔账。这根本不是有钱就能做到的！