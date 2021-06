戏剧盒青年支部艺树人毕业作 探讨丧亲哀伤与愈合

戏剧盒青年支部“艺树人”的毕业作《在漆黑深海里与鱼共舞》,探讨丧失与哀痛,以及如何从中愈合等社会话题,在疫情下更显重要。艺树人致力培育新晋剧场人,通过运用批判性思维及同理心,创作与社会议题息息相关的艺术作品。

本地剧团戏剧盒青年支部“艺树人”,将在毕业演出剧目《在漆黑深海里与鱼共舞》(Dancing with Fish in the Midnight Zone)中,探讨丧失与哀痛,以及如何从中愈合等社会话题。

第三届艺树人由戏剧盒联合艺术总监之一的郭庆亮,以及驻团艺术工作者庄义楷指导。在长达三年的培训课程中,成员不只参与形体训练和论坛剧场的制作,也学习通过运用批判性思维及同理心,创作与社会议题息息相关的艺术作品。

英语剧《在漆黑深海里与鱼共舞》是基于本地青少年轻生率持续上升的反思。艺树人的成员通过亲身经历和观察也发现,许多国人并不清楚如何给予受精神困扰者适当的援助。因此,他们决定通过该毕业作,探索如何为这些受心理疾病困扰的人群提供喘息、愈合的空间,尤其是那些因亲人轻生而感到哀痛的群体。

与丧亲者交流

在构思的过程中,该剧团也与防止青少年自杀组织“PleaseStay Movement”的发起者交流,从那些遭遇孩子轻生的母亲身上,他们了解到其哀伤与丧失的多面性和复杂性,而这些丧亲者往往都须要独自承受长期的痛苦。

由艺树人的八名成员编写、制作及呈献的《在漆黑深海里与鱼共舞》,追随一个母亲、一个妹妹和一个朋友,经历亲近的人自杀后的生活。三人在愈合的过程中各自挣扎,但同时也要遵循当今社会的法则。

该剧导演许婉婧说:“我想开拓一个能以轻盈的方式反思心理健康、哀痛与愈合的空间。”

她接着说:“我会想在丧礼、医院等环境里开开玩笑,但我不是每次都敢这样做,因为我会顾及他人的感想和看法。不过对我来说,在面对某些事情的时候,幽默可以帮助我寻找不同的视角。”

艺树人的一员、该剧三名编剧之一林慈暄则说:“我们通过研究海洋生物愈合的自然过程,发现与人类在丧亲后哀伤与愈合的过程有奇妙的相似点。丧亲之痛,表面看似平静的海浪,但深处却是奔腾的哀痛。”

时下,不少艺术团体因疫情演出受阻,有些甚至面临被迫取消演出的处境,艺树人也不例外。从构思剧本的初级阶段,该剧团只能通过视讯平台Zoom进行,成员们也必须准备随时应对新宣布的防疫措施。例如,为配合5月中开始实行的高警戒解封第二阶段防疫措施,该剧临时更换演出地点,剧团也决定同时增加在网络平台播放这一选项。当然,对这群年轻戏剧人来说,这些试炼和挑战,他们都迎难而上,寻求解决之道。

疫情下探讨心理创伤合时宜

第三届艺树人完成长达三年的培训课程,创作出写实剧作。(主办方提供)

学员们更觉得,适应疫情新常态的同时,探讨愈合、哀伤和丧失亲人的重要性也随之突显。自2018年开始指导艺树人的郭庆亮说:“疫情所造成的心理创伤,以及不同程度的丧失和危机,对很多人的心理健康带来了负面影响。我们在专注于有形的损失之际,也应重视这些无形的失去,因此,如《在漆黑深海里与鱼共舞》这样的作品非常重要且适时。”

创办于2007年的艺树人已培育出两届才华横溢的年轻人,其中不少成员都继续留在戏剧界尽心尽力——包括十指帮的联合艺术总监之一骆丽诗,编剧与演员梁海彬,以及戏剧盒驻团艺术工作者韩雪梅与庄义楷。

第三届艺树人的成员由八个来自不同领域及背景的青年女子构成,她们各自的专业包括:剧场、社会科学、媒体、工程与商业等。除在平日里工作与上学,她们在这次的演出中都担任不同角色。趁着尚青春少艾,也依靠集体力量,她们希望在未来继续通过艺术,来探讨与挖掘社会话题。

艺树人的三年培训计划希望致力于培育新晋剧场人,让他们成为具社会意识的新加坡青年。建基于戏剧盒的理念,并采用“定向—艺术性—组织—再生”的方法,让这群年轻人不单接受艺术方面的训练,还学习组织群体和制作管理的技能。他们也从中学习管理技能、艺术策划、领导能力、责任感、协调能力、经济管理,以及行政工作。除提高社会意识,艺树人也希望不断提问、试探,甚至挑战思想观念。透过作品,艺树人期待把社群融入讨论中,将独白转换成对话。

《在漆黑深海里与鱼共舞》演员包括:李佩琴、林慈暄、罗婉琪、张杰愉、傅宇君、王樱蓓和尹云芳。因内容主题性质,主创将此剧推荐给16岁及以上观众观看。该剧将在现场演出,线上演出则会在7月30、31日晚上8时举行,线上演出售票详情将在7月初公布。公众可以浏览艺树人面簿(facebook.com/artivate/)或Instagram(instagram.com/dbartivate)获取更多详情。

6月24至26日

晚上8点(星期四、五);下午3时,晚上7时(星期六)

实践空间(54 Waterloo St S187953)

25元

购票网站:bit.ly/3gA5ejn