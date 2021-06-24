热门秀提前回归百老汇舞台

据海外媒体报道，随着美国纽约疫情减缓，以及多数防疫限制解除，百老汇恢复演出的速度快于预期，较之前计划9月中旬开放售票还提前许多，民众在6月底就可观赏到部分节目。

从疫情暴发至今将近一年半后，更多百老汇节目已准备好回归。复工传捷报，各剧场陆续恢复表演并宣布演出时间表，演员们将回到舞台上与观众见面，更多现场演出即将到来。

纽约市长白思豪说：“这意味着百老汇比预期的时程还要更早回归，真的是太了不起了。百老汇是纽约市的缩影，百老汇的回归意味着纽约市的回归，意味着我们的艺术和文化回归，城市生活回归，工作回归，游客回归。”

最早回归的节目是歌手布鲁斯·史普林斯汀（Bruce Springsteen）参与的个人秀“Springsteen on Broadway”，将于纽约第三大百老汇剧院集团——朱詹馨剧院集团（Jujamcyn Theaters）旗下的圣詹姆斯剧院演出，比外界预期秋天复工的时间早。

接种指定疫苗才能入场

史普林斯汀的个人秀节目将于6月26日举行首场演出，主办方要求入场观众必须完成接种美国食品及药物管理局（FDA）批准的疫苗，因此仅限定接种了辉瑞、莫德纳和强生疫苗的民众可观看演出，而接种阿斯利康疫苗或没有接种任何疫苗的民众，则不能入场。但主办方的这项限制引发了争议，此举亦引发人们对未来国际旅行中实施类似禁令的担忧。

加拿大多伦多大学教授兼生物伦理学家鲍曼（Kerry Bowman）指出，百老汇这样的旅游景点一向都吸引大量的国际客流量，而许多英国人和欧洲人接种的是阿斯利康疫苗。他批评主办方的这个决定说：“他们确实有考虑清楚吗？他们传达的是一种非常排他性和分裂性的信息。”

另一方面，不少备受期待的大热剧目也公布复演的日期，《汉密尔顿》《女巫前传》《狮子王》9月14日；《阿拉丁》9月28日；《歌剧魅影》10月22日；《泽西男孩》11月15日；《音乐人》12月20日。

对纽约市而言，百老汇是重要的创收行业。据百老汇联盟2019年11月公布的统计结果，2018年6月至2019年5月间，百老汇的演出吸引超过1400万观众，为纽约市带来147亿美元（约198亿新元）的收入，提供近10万个工作岗位。