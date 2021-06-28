早报悦读@NLB 班卒”在新加坡本岛？ 考古家戴柔星分享成果

元代航海家汪大渊在《岛夷志略》提及“班卒”与“单马锡”两地，据淡马锡历史研究中心客座研究员戴柔星考证，这两个地点都在新加坡本岛内。过去一年，戴柔星积极考证，最近刚宣读了关于“班卒”的英文论文。来临早报悦读@NLB线上讲座，戴柔星将分享其研究成果。

新加坡白礁岛附近发现的两艘沉船，本月中旬其打捞文物工作已告一段落，瓷器考古专家戴柔星正忙着清理与鉴定被打捞上岸的瓷器文物。

这些文物将进一步揭示新加坡在14世纪东西贸易所扮演的角色。

现年52岁的淡马锡历史研究中心客座研究员戴柔星从事考古工作10年，除了本地的文物发掘，也曾到印度尼西亚的亚齐，以及非洲肯尼亚进行过发掘工作。

对他来说，考古离不开文献研究与实地发掘，两者相辅相成。他说，希腊罗马古典文明、埃及古文明与汉学考古之中，尤其汉学考古更重视文献资料。中国古代除了官方历史记录，也有一些民间文献，留下蛛丝马迹，等待研究人员考证。

元代商人、航海家汪大渊完成于1350年的《岛夷志略》，记载了当时东南亚的地理与人文风情。汪大渊书中记载了“班卒”与“单马锡”两地，似乎与新加坡有千丝万缕的关系。过去一年，戴柔星积极考证，希望能找出这两个地点到底指的是现在的什么地方。来临早报悦读@NLB@线上讲座，戴柔星将为读者分享他的研究成果。

据戴柔星考证，这两个地点都在新加坡本岛内，据记载当时还有酿酒与制盐的经济活动。到底是哪里？那就请大家来听听讲座了。

陆上考古采地层学研究方式

“单马锡”或“淡马锡”相信大家都很熟悉，但“班卒”所指为何，恐怕大家就比较少听闻了。

戴柔星受访时说：“我很早就接触到汪大渊的文献，也注意到‘班卒’，可能是因为长久以来大家没有证据，所以没有人提及此地。”

过去一年，戴柔星积极考证，最近刚宣读了关于“班卒”的英文论文，之后会找期刊发表。

文献考证之后，研究人员下一步要做的就是寻找实证，这就需要其他相关领域的专家协作。比如汪大渊记载“班卒”有酿酒活动，那么就应该从植物着手，看看相应的地层里，是否有薏苡之类的植物化石。

戴柔星说，在陆地上考古，是以地层学的研究方式，在现今地表之下的一至两米深处，就是700年前淡马锡时代的地层。

“我们现在站在共和国地层之上，下面是殖民地地层，再下是马来王朝地层，再下是淡马锡，然后是更古老的时代。”

工程可能破坏地下文物

地下有许多未知的宝藏，等待被挖掘。

不过新加坡发展迅速，且文物保育的意识不高，戴柔星坦言，每当市区建造地下停车场，他就要心痛，因为那些工程很可能破坏了藏在地下的各种文物。 他认为，历史意识非常重要。

他举例，在中国，许多文物是在工程期间被发现的，因为进行工程的人员有意识，知道随时可能挖到文物，但新加坡这方面意识相对薄弱。

新加坡主流历史叙述近年才强推700年历史，或许可以改善大家的历史意识。

不过戴柔星相信，新加坡这个地方的历史远超过700年。他举例说，1837年《新加坡自由时报》（Singapore Free Press）曾记载，梧槽河曾出土一大罐锡币，钱币绘有印度风格的神话图案，虽然这些锡币已经不知所终，但文献记载当局曾把10枚锡币送到加尔各答鉴定，或许当地还留着这些锡币。戴柔星相信这些锡币的历史超过700年。

从郑和航海图找发掘地点

考古工作辛苦但让人充满成就感，过程也往往充满惊喜。

戴柔星记得2011年他们受邀到肯尼亚进行发掘工作。发出邀请的单位当时邀请他们到拉穆群岛证明岛上20多户人家是不是中国人后代。这是因为当地一直传闻有华人与当地人混血的后代。戴柔星认为文明交流本是常态，历史上水手到另一个地方落地生根的情况不少，与其证明那几户人家是中国人，不如根据郑和航海图，根据他当年到访非洲的记录，进行文物发掘工作。

就这样，他2011年与2013年两次在拉穆群岛工作，并找到了证据。

戴柔星说：“郑和的确到过那里。我们找到官窑的瓷器。当时官窑管理很严格，那肯定是皇帝送给肯尼亚的。我们很兴奋，亲手挖到官窑瓷器的人不是考古学者，他只知道他挖到了瓷器，而我们研究瓷器的一看就很兴奋。”

懂行的人挖到宝，那种兴奋肯定是加倍的。

至于“班卒”与“单马锡”又有哪些故事，请大家锁定来临星期五的线上讲座。

有兴趣了解更多相关书籍，可上国家图书馆电子资源网页eresources.nlb.gov.sg搜索。

早报悦读@NLB线上讲座

讲题：双城故事——班卒与单马锡

主讲：淡马锡历史研究中心客座研究员戴柔星

日期：7月2日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。请上面簿搜索“联合早报”页面并点击关注，在节目开播时段上网观看。