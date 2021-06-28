方修文学奖成绩揭晓 新加坡孙宽荣获散文组特优奖

第四届方修文学奖成绩揭晓，和往年一样，参赛者来自新马两地，其中短篇小说组特优奖由陈秀莉（马来西亚）的《异土》获得；优秀奖两名，分别为丘凯文（马来西亚）的《阿公》及洪天发（新加坡）的《回声》；推荐奖两名，由刘桂兰（新加坡）的《躲猫猫》及黄子扬（马来西亚）的《鬼梦》获得。

散文组特优奖为孙宽（新加坡）的《并肩》；两名优秀奖分别为李婷欣（马来西亚）的《罐头》，谢明成（马来西亚）的《编码》；推荐奖三名，分别为熊佳慕（马来西亚）的《最后一块拼图》，方肯（马来西亚）的《裸》及翁菀君（马来西亚）的《鼠患》。

本届诗歌组特优奖由辛金顺（马来西亚）的《致诗人》获得；优秀奖得主则是曾国评（新加坡）的《石有所思》及蔡欣洵（新加坡）的《岛与半岛记事》；推荐奖共三名，分别是吴国华（马来西亚）的《早课（外三首）》，李成友（马来西亚）的《冷抒情的词汇》及刘育龙（马来西亚）的《存在的辩证（外三首）》。

方修文学奖主办方热带文学艺术俱乐部透露，本届文学奖共收到来自新马两国的298份参赛作品，新加坡与马来西亚分别有88份及210份参赛作品。在组别方面，短篇小说组92份，散文组105份，诗歌组101份。所有得奖者都获赠奖牌和奖金，特优奖4000元，优秀奖2000元，推荐奖500元。

本届文学奖评委为林康、希尼尔、梁靖芬、彭飞、张曦娜、潘碧华、蔡欣、林高和吕育陶。文学奖颁奖礼定于7月18日（星期日）下午2时，在琼州大厦礼堂举行。疫情关系，只欢迎受邀者参加颁奖礼。未克亲临会场的马来西亚评委和得奖者，也可通过线上链接参与其盛。