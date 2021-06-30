在酒店隔离第八天早上，在窗台坐下，望着对岸的机场，每20分钟就有飞机起落。窗外是三分二的云和天，忽见云一团一团地从天边涌过来，此刻坐看云起时，心依依不舍。

1.刹那的缝隙

浮生多变，世事难料，回想《彳亍歌行》新书发布会过后，香港新闻报道5月12日开始回港只须在酒店隔离七天，然后居家监察七天。于是毅然放弃5月26日泡泡行的等待，改为香港居民入境的程序回港。后来朋友问起，我说是上帝的安排，抓住刹那的缝隙。

下这种决定其实很难，因为泡泡行好处很多，它不必隔离，又可节省一笔住旅店的费用，还省去许多检测的麻烦。况且泡泡行只须要通过飞行前的检测，航空公司早给了一系列的检测诊所名单，你只要预约，上飞机前72小时内完成即可，遵照政府和航空公司的指示就行。

如今我改成自己飞行，一下子几乎跌入万丈深渊，问题马上来了：我要如何独自航行？孤雁离群，只因折翅吗？我倒是希望探路，尝试探索前面的路是否能行。回顾自己走过来的日子，好多次是孤单上路。路虽然难走，还是能走，能走的路就不会太难了。此刻也是如此，一路摸索过来，告诉你，那绝对像是走独木桥般，注意桥下的流水，小心翼翼的过去。

到后来宣布新港泡泡行延搁，一般抵港者须在酒店隔离21天。我算是从那缝隙中穿过的“幸运儿”。

2.入境要求

我上网查看香港的入境要求：香港在重要指示时刻，其公文十分清晰，采用表格和点式陈列，这是和许多国家不同之处。在非常时期，我们很重要是看清楚指引的有效日期，和对方要的是什么？香港人常问：点咧（怎样呢）？点入境呢（怎么入境呢）？需要地嚒也咧（需要什么呢）？

当时很幸运的是，新加坡还是被界定为低风险区，对已完成接种两支疫苗者有很大的通融，所以天时人和下，遵行以下的公文：

i.登机要求：出示指定检疫酒店到港后7晚预订确认书。

ii.检疫要求：

(a)于指定检疫酒店强制检疫7天；

(b)强制检疫期间接受2次检测；

(c)其后7天（居家）自行监察；

(d)抵港第12天强制检测。

带着以上对接种疫苗者隔离的规则，我同时要搞清楚新加坡的登机和出境要求，那是颇重要的：需要适合出境的医生证明书和72小时内阴性冠病检测报告。因此要算准检测和结果发放的时间。

香港入境方面要填妥合格的确认资料，在登机48小时内作一次申报。里面填妥你的居港身份、地址、香港电话，报告你是否接种两支疫苗，以及隔离的酒店。

我于是准备了所有资料的硬件和软件登机，并且轻装军服上阵。

3.浮游机场重灾区

5月17日，新加坡变成疫情严重的地区。我的心里盘旋，既然期间T3是重灾区，是否登机会更改地点？然而到最后一分钟，还是要向虎山行。只好硬着头皮入虎穴，心里忐忑不安。虽然武侠小说言最危险的地方也就是最安全的地方，才怪！朋友们比我更紧张，给了许多意见：戴两层口罩、戴手套、穿保护衣，我都乖乖遵从。

我还是有所装备，从凌晨出发机场到香港酒店，估计过关斩将需时一天，我戴容易呼吸的手术口罩，外加面罩。我还戴上手套，但到了柜台又脱下，因为三个关卡人员，向我要疫苗证明、检测报告、医生签署的出境文档、护照、香港身份证，又下滑手机功能，戴手套太不方便，忙乱得慌！T3派出的关卡人员比平时加倍，他们都加强装束，对我的要求更是认真，绝不是一般出游。

一路到登机处，见乘客好多全副保护衣，有白色有蓝色，如宇航员；我也不甘示弱，军绿色盖头雨衣上阵，唯一输他们我那雨衣只到小腿，但我有紧身牛仔裤、长袜和鞋子，严阵以待。到候机室外，还有两个小时才登机，见到有些乘客穿戴一般，还有飞行员空姐制服如常。于是，大家开始把保护衣除下，因为太焖热。你想我们两个半小时前驾到，穿保护衣除非是很薄的，否则会晕，我虽没脱下雨衣，但把帽子和面罩除下，热啊！

好不容易上了飞机，大家忙上洗手间，因在T3都不敢如厕，出来者见短裤T恤，似乎在飞机上得了释放。机上只有16名乘客，坐得很开，大家比较放松。我饥肠辘辘，机场的店铺完全关门大清洗，没有上机前饱食一顿的机会。还好一早吃了两个鸡蛋，喝了一杯咖啡，但折腾过关什么营养都耗尽。飞机起飞后，好不容易盼到慕名已久的nasi lemak，伴有ayam goreng、otak otak、煎蛋，还有香喷喷的大葱炒辣椒。我因为下机要检测，只有放弃炒辣椒，把其他都一扫而空，加上咖啡，才算回过神来！望向窗外，已是万里长空！

4.严谨的检测

在香港冠病检测是非常认真的，他们在关键时刻，须要一次做两种检测，一是深喉，一是鼻液。

抵港后走进机场，机场完全变了样，为旅客布置成一个九宫八卦阵的行程，一路跟指示前进：首先进行检测登记，拿了登记号码，挂在胸前；其后步行颇远去检测中心，一再确认身份和准备检测器，医护人员为我抽取鼻和喉样本，之后到颇远的等待区，等待阴性或阳性大使降临。港府备有三文治、饼干和水给我们充饥，16名同机难兄难弟在等待区呆两小时。等待区如考场，每人有一张桌子和椅子，桌椅有你的号码，不能乱坐，你可以在那里睡觉、吃东西、喝水，可以上洗手间，但不可随便吵闹或大声说话，也不可拍下现场状况传送给人。监察的人多过旅客，多少对眼睛扫射我一举一动。

犹如公布会考成绩，我们一机人都非常幸运，是阴性成绩，卫生署职员发放强制检疫令给我们。那是一张由香港卫生署给外国到港人士的强制法令，注明检疫规例第599E章，法令写上我们的姓名、居民证号码、隔离地址、电话号码；并列下四个条款，还有收集个人资料的声明。重要的是：

任何人没有遵守，属于犯罪，一经定罪，可罚款HK$25000及监禁6个月。

随后我们向前行，用电话上载“居安抗疫”流动应用程序，戴上“居安抗疫”的二维码手环，再回到出境关卡，出关拿行李，最后去柜台，柜台职员确认你隔离的日子和酒店，在法令纸盖章Checked，礼成！

礼成后去排队，步入有指示不同酒店的队伍，然后登上专车护送酒店。

5.梦幻酒店

这是一栋在政府名单下的隔离酒店，环境清幽，唯一不方便是在东涌，家人朋友要拿什么给你时，山长水远才能抵达。这酒店靠近机场，去年开张，原为过境旅客提供一宿半宿，如今没有旅客，就暂且接待我们这些冲关勇士。

房间有海景，日落景致变幻无穷，有绚烂，有淡抹，有七彩缤纷，更有无序无章的一刻销魂，晚伴傍我用餐，常是景致和饥肠接应不暇！

房内的设备简单朴实，有点像日式酒店，小巧但五脏俱全。开门进来，玄关窄，玄关地板用浅灰色木料；房内地毯灰色线条纹，到床前展开三朵大型花式，看不出是什么花。白色墙壁配上深米色长桌和架子，十分淡雅。两张三尺半单人床，铺上白色小三角形虚实暗花纹床套，床单枕头套都是特别定制，内有小小的酒店商标。我极其满意！

墙上用的画是油彩水印，抽象的金色与黄色斑驳油彩图案别具风格。窗帘是落地的米色白色条纹相间的塑料长帘，外加上下拉珠链的纱帘，下午炎阳里，纱帘拉下，窗外海景朦朦胧胧，畅快异常。

香港夏天5点天就开始亮，早祷读经打太极，是每天必有的课业。7点半早餐，三餐可以选择，有亚洲餐、西餐、素菜餐、冷食，都是预先订好的。9点装扮整齐开始工作，写小说、记笔记、看资料或改稿，累了在窗台前坐看云起。午餐吃得很饱，虽然是隔离餐，香港师傅还是有几下功夫。饭后处理电子邮件，然后睡上一小时午觉，不知为什么，总是困。醒来或泡杯茶呆坐，或找朋友在线聊天，或看一套中俄电视剧《爱情的边疆》。6点半晚餐，欣赏夕阳西下。晚上看书看电视，10点睡觉。七天随东涌水慢慢流，流到水穷处！

6.一部边疆电视剧

因为隔离，几个下午无聊得很，浏览酒店的电视节目，忽然被一套中俄演员合拍的电视剧主题曲所吸引，歌词是：

我的心上人／坐在我身旁／我想开口讲／不知怎样讲／多少话儿留在心上。

啊!／衷心祝福你好姑娘／你我永不忘莫斯科郊外的夜晚。

电视剧名是《爱情的边疆》，由2018年毛卫宁导演，殷桃、王雷、蒂莫西·谢尔盖耶维奇等人主演。故事是讲上个世纪50年代，北京广播学院的文艺秋爱上苏联播音员维卡，奈何时局变动，不久苏联撤走在中国的专家，维卡回到苏联。文艺秋怀了女儿，在黑河住下，以求离得近维卡，有一天能再见。他们通过对方广播的声音，安慰彼此的思念。动荡时局，文艺秋和同事结婚，维卡和学生一起生活，造成跨越20年两代人之间情感的亏欠和纠结。

全剧54集，我只看末了十多集。拍摄地点有黑河、俄罗斯、大连、沈阳、北京。故事节奏颇快，演员演技可圈可点，蒂莫西形象俊美情感含蓄自然，加上上个世纪五六十年代的北方氛围，尤其是黑河及莫斯科郊外的雪景，深深吸引了我。有些电视剧你平时没机会看，但就在这隔离几天，因为这“边疆”二字，被留意了，时间就消磨过去。

7.后记

隔离第三天做深喉检测，这次是给样本收集包，自己收集唾液，封密。检测人员在指定时间内，到房间敲门收取。第四天从手机得到阴性通知。

隔离第五天做离开前的冠状病毒测试，是大动作检测；这次是卫生署安排承办商的护理人员，到我房间进行检测。

约定下午两点，护理人员到达房门外按门铃，我必须戴上口罩打开房门。房门一开，见门外安装了清洁空气输送管，好像我们小贩中心的铝制排烟管般。我立刻觉得空气特别清新，护理人员两人一组，先查香港居民证，然后叫我搬一张椅子靠住房门，再把房间垃圾桶放在门边，指引我坐在椅子上，一人拿住样本收集袋，一人就上前抽取鼻子和深喉样本，分别放入收集瓶子，密封，交给同伴，最后把手套脱下丢入门前垃圾桶。大概两分钟完成，速度之快是香港的水准，等你回过神来，房门已被关上！

第六天得到好成绩，检测呈阴性，可以在第七天11时59分出关。我在当天半夜12点正，恍惚听到门外有声音，猜想有人一到时辰就打道回府。我呢？新加坡人，预约了第八天早上9点出关。

第八天早上慢节奏吃完早餐，把房间收拾整齐，等待酒店职员引领我下楼。在窗台坐下，望着对岸的机场，每20分钟就有飞机起落。窗外是三分二的云和天，忽见云一团一团地从天边涌过来，此刻坐看云起时，心依依不舍。

人生犹如王维所说：“兴来每独往，胜事空自知。行到水穷处，坐看云起时！”这独、这空、这穷都体会了，如今能“坐看云起”，也不失为一生美好的祝福！