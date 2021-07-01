融合传统与流行 吴一凡邀年轻人走进华乐世界 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 面对瞬息万变的时代潮流，吴一凡选择不断充实自己，才能在机遇来临时把握自己的命运。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 青春靓丽的外形，性感外放的打扮，让人很难把眼前的女孩与传统印象中的华乐人联系在一起。今年23岁的吴一凡是来自北京的蒙古族姑娘，上个月刚刚取得南洋艺术学院琵琶演奏文凭。不过，如果用青年琵琶演奏者的标签定义她既不公允，又略显单薄。借用当下的流行词，吴一凡称自己是个不折不扣的“斜杠青年”，集演奏者／模特／演员／舞者的多重身份于一身。或许在师长眼中，如此“不务正业”的背后是青春赋予的叛逆，倒不如说她在易逝的年华中，用力绽放独属于自己的光芒。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 琵琶 吴一凡 巫思远个展“与狼共舞” 用黑色幽默诠释社会动荡 德国雷根斯堡大教堂 千年来首创女童合唱团