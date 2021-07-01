融合传统与流行 吴一凡邀年轻人走进华乐世界

青春靓丽的外形，性感外放的打扮，让人很难把眼前的女孩与传统印象中的华乐人联系在一起。

今年23岁的吴一凡是来自北京的蒙古族姑娘，上个月刚刚取得南洋艺术学院琵琶演奏文凭。不过，如果用青年琵琶演奏者的标签定义她既不公允，又略显单薄。

借用当下的流行词，吴一凡称自己是个不折不扣的“斜杠青年”，集演奏者／模特／演员／舞者的多重身份于一身。或许在师长眼中，如此“不务正业”的背后是青春赋予的叛逆，倒不如说她在易逝的年华中，用力绽放独属于自己的光芒。