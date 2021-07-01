德国雷根斯堡大教堂 千年来首创女童合唱团 订户 来自 / 联合早报 整理 / 张鹤杨 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 在雷根斯堡大教堂做弥撒时，合唱团习惯穿着红白相间的礼袍。（互联网） 字体大小: 小 中 大 德国著名的天主教男童合唱团计划成立一个单独的女童合唱团，这是在其逾千年历史上首次向女孩开放。雷根斯堡位于德国南部的巴伐利亚州，其城市主教座堂的合唱团——雷根斯堡大教堂合唱团（Regensburger Domspatzen）被认为是世界上最古老且仍然活跃的男童合唱团。该合唱团的历史可以追溯到公元975年，其历史悠久而复杂。上世纪，合唱团在两位总监Theobald Schrems和Georg Ratzinger的带领下，获得了国际声望，所录制的唱片光碟在全球各地走红。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 合唱团 国际艺讯 融合传统与流行 吴一凡邀年轻人走进华乐世界 巫思远个展“与狼共舞” 用黑色幽默诠释社会动荡