德国雷根斯堡大教堂 千年来首创女童合唱团

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来自 / 联合早报

整理 /
张鹤杨

发布 / 2021年7月1日 5:00 AM

在雷根斯堡大教堂做弥撒时，合唱团习惯穿着红白相间的礼袍。（互联网）
在雷根斯堡大教堂做弥撒时，合唱团习惯穿着红白相间的礼袍。（互联网）

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德国著名的天主教男童合唱团计划成立一个单独的女童合唱团，这是在其逾千年历史上首次向女孩开放。

雷根斯堡位于德国南部的巴伐利亚州，其城市主教座堂的合唱团——雷根斯堡大教堂合唱团（Regensburger Domspatzen）被认为是世界上最古老且仍然活跃的男童合唱团。

该合唱团的历史可以追溯到公元975年，其历史悠久而复杂。上世纪，合唱团在两位总监Theobald Schrems和Georg Ratzinger的带领下，获得了国际声望，所录制的唱片光碟在全球各地走红。

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