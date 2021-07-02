【早报悦读@NLB】线上讲座直播 戴柔星 双城故事——班卒与单马锡

今天晚上（7月2日）开讲的第47场早报悦读@NLB线上直播讲座，邀请淡马锡历史研究中心客座研究员戴柔星分享他过去一年的研究成果。最近，他刚宣读了关于“班卒”的英文论文。

与“单马锡”一山之隔的梧槽地区就是古代的“班卒”，这里工业发达，生产酒类和食盐，是古代重要的税收来源。这里还有座山，汪大渊称为“凹峰”，乃原名Bukit Kawah的爱美丽山。另一个有关“班卒”的文献，是17世纪出版的《郑和航海图》。此图记载，“班卒”附近是龙牙加儿山和龙牙加儿港，即现在的加冷河和加冷山。

讲座将带我们了解14世纪的新加坡，以及古代新加坡王族与印度东遮娄其王朝（Eastern Chalukyas）之间的关系。

zaobao.sg将全程直播分享会。