剧艺工作坊 “N.O.W. 2021” 挑战女性禁忌话题

英语剧团剧艺工作坊将举办女性艺术节“N.O.W.”，由剧场工作者诺林娜·莫哈末主导，探索在不同女性社群中少触及的禁忌话题。本届女性艺术节有15个节目，包括直播作品、数码展览，在线对谈和研讨。

本地英语剧团剧艺工作坊（T:>Works）将从7月13日到31日，举办女性艺术节“N.O.W.”（Not Ordinary Work），继去年的“N.O.W.”，这将是第二次完全数码化的体验。由剧场工作者诺林娜·莫哈末（Noorlinah Mohamed）主导，“N.O.W.”将整合各种数码平台吸引新旧观众。

本届女性艺术节有15个节目，包括四个直播作品以及三个数码展览，还有在线对谈和研讨。“N.O.W. 2021”将探索在不同女性社群中少触及的禁忌话题。

去年发起的“剧艺关怀”（T:>Care）今年也将回归，这一支持女性创建和发展的项目，鼓励捐赠，以支援能让社区产生积极变化的项目。“剧艺关怀”确认了一组在性别、阶层和种族议题上亟需关注的工作项目，通过“剧艺关怀”收到的捐款，将平均分配捐赠给这组选定受益人。

女性艺术节艺术总监诺林娜说：“数码为我们提供更广泛的影响，跨越地理、年龄和时间的鸿沟。我们将专注于开发合适的语言，打造有意义的互动，并在每个数码制作中为受众设计独特体验。”

“N.O.W. 2021”以英语为主要语言媒介，重点节目如下：

数码展览

“裸体.jpg”用身体特征讲述人生故事。（郭艺清提供）

由人类学家兼作者维西娅（Vithya Subramaniam）和印度剧场从业者组成的团体Brown Voices所主导的数码博物馆“Thamizhachi”，为淡米尔女性发声。由艺术工作者ila和郭艺清策划的“裸体.jpg”，展示由不同人提供的身体图像，讲述各自人生的创伤和胜利，是由痣、疤痕和其他独特的个人特征叙述的故事。“(un)becoming stories on IG”展示从公众那里收集的关于成为母亲和女儿的经历，在社交媒体平台Instagram展览，该展览是沈彦莹和Nabilah Said共同创作的数码表演的延伸。

数码表演

原创数码表演通过采访和个人讲述直指亲密关系的核心，每场表演都是一次能量强大的邂逅，专为网络空间设计，温柔揭示内心的沉思，将脆弱性公之于众。

沈彦莹和Nabilah Said精心设计的表演，通过四个角色的生活探索母女关系的复杂。结合现场表演、电影等，这部名为“(un)becoming”的剧作邀请观众在屏幕间，切换、窥探并阅读各种短信和搜索历史，以更好地了解角色和她们的秘密。

“(un)becoming”探讨母女关系的复杂。（Jeannie Ho提供）

在“Not Grey: Intimacy, Aging & Being”中，艺术工作者黄晞竭与年龄介于59至82岁的老年女性合创，她们包括美发师、芭蕾舞员、社会活动者、自然理疗师和徒步旅行者。每个合作者都提出对亲密关系极具挑衅的问题，观察随着年龄和环境变化，亲密关系的缺失。创作者将数码讨论室化为私人闺房，一群观众（不超过五人）将加入这些“经验分享者”。通过聆听、观看和互动，这个数码闺房提供机会让人们反思在生活任何阶段与亲密关系的关联。

数码博物馆Thamizhachi延续女性探索，带来仅限一晚的“剧艺关怀”筹款活动——由Brown Voices呈献的“Rasanai: Invitation to Appreciate”。由格蕾丝（Grace Kalaiselvi）执导，丽贝卡（Rebekah Sangeetha Dorai）和穆塔兹（Mumtaz Maricar）主演，这场多感官直播讲座表演（lecture-performance），邀请观众进入一个细品历史的夜晚。还有一场特别的筹款晚宴，由《顶级厨师》新加坡版（MasterChef Singapore）第二季参赛者瓦森塔拉（Vasunthara Ramasamy）设计菜色，然后递送给捐款者。

在线对谈

“The 'F' Word”是在三个不同夜晚举行的一系列谈话，三位主持人和特邀嘉宾有一个中心目标：直视那个F开头的字眼——“恐惧”（fear）。每一次演讲都通过科学、心理学及真实个人经验分享，解开恐惧迷思。

诺林娜主持的第一场对谈旨在帮助人们认识恐惧，恐惧表现出来的各种方式，对心理健康的影响，以及在生活中应对它的方法。第二场会议由性健康倡导者李洁莹主持，为亲密关系以及与自己和他人关系的对话提供空间。内容创作策划人黄琡评将主持最后一场对谈，她与她的来宾一起审视恐惧和冒险，并谈论女性企业家面临的挑战。

“Cabaret Joy”中，摄像机将把现场歌舞表演的混乱美妙带入数码世界——这是一场跨领域的互动表演，现场表演与电影相结合，邀请观众出现在屏幕上，通过分享自己的快乐故事与歌舞表演互动。长达三小时的活动，将表演、互动带入欢快的数码世界中。由本地知名变装皇后贝卡（Becca D'Bus）和喜剧演员杨佳乐共同创作。

知名变装皇后贝卡（Becca D' Bus）也加入这场女性盛会。（Becca D'Bus提供）

线上工作坊

除与烹饪、宗教文化的工作坊之外，还有一场剧本创作比赛，为有志于尝试数码戏剧创作的新人编剧开放，三位评审是编剧兼导演芝芝（Zizi Majid），编剧兼教育者郑茵，导演兼写作者沈彦莹。

“N.O.W. 2021”更多详情和参与方法，可上网：notordinarywork.com。