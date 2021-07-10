新加坡华乐团与早报联办 “名家名曲”展现华乐文化魅力

新加坡华乐团本月起推出“名家名曲”系列音乐会与讲座。乐团的八位声部首席演奏家将在7、8、9月分别以弹拨乐、胡琴和吹管乐为主题呈献“弹指间”“丝弦古韵”和“鸾歌凤吹”三场音乐会，并在音乐会前举办线上讲座。

在这三场专题讲座上，八位华乐名家将通过深入浅出的讲解并搭配演奏示范，向观众展示八样华乐器各自独特的文化魅力。

新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅，副总编辑兼副刊主任胡文雁和副刊记者张鹤杨将担任与谈人，这也是《联合早报》首次与新加坡华乐团合办华乐主题系列讲座。

新加坡华乐团行政总监何伟山受访时说：“在疫情限制下目前还无法举办大乐团的演出，但我们可以借助网络平台的力量，举办器乐主题的小型音乐会与讲座，让更多人认识新加坡华乐团的优秀演奏家，并深入了解华乐世界背后的文化魅力。”

下星期三（14日）晚，在首先播出的弹拨乐主题讲座上，扬琴首席瞿建青、三弦副首席黄桂芳和琵琶首席俞嘉将通过《苏武牧羊》《风雨铁马》和《霸王卸甲》等传世古曲，从演奏技法看音乐造型艺术，并探讨各自乐器在中国地方戏曲中所形成的地域风格。

8月11日，高胡首席李宝顺和二胡首席赵剑华将分享他们与刘天华、闵惠芬、刘文金等传奇名家亲身接触的宝贵经历，并探讨文化修养在音乐演奏和学习方面的重要性。

9月8日，笛子首席尹志阳、笙首席郭长锁和唢吶兼管首席靳世义将主讲吹管乐的讲座。

讲座将在新加坡华乐团、《联合早报》和《早报·现在》面簿主页同步播出，观众可免费收看并通过留言功能向演奏家提问。音乐会开放现场观众并会在SISTIC Live平台同时播出。售票链接：sistic.com.sg/events/virtuoso0721。

◎“弹指间”弹拨乐音乐会与讲座

讲座：7月14日（星期三） 晚7时30分

音乐会：7月31日（星期六） 晚8时

◎“丝弦古韵”胡琴音乐会与讲座

讲座：8月11日（星期三）晚7时30分

音乐会：8月28日（星期六） 晚8时

◎“鸾歌凤吹”吹管乐音乐会与讲座

讲座：9月8日（星期三） 晚7时30分

音乐会：9月25日（星期六）晚8时