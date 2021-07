由新加坡出版商协会(SBPA)主办的“2021年度新加坡图书奖”(Singapore Book Awards)上周五(7月9日)公布入围名单。

今年共有38部由新加坡及国际出版公司出版的书籍分别入围不同奖项,包括最佳有声读物、最佳文学作品、最佳青少年图书、最佳教育图书、最佳非虚构类插画作品、最佳图画书、最佳非虚构图书及最佳书籍封面设计等不同组别。本年度新加坡图书奖并增设Hybrid Book及读者首选奖项。

新加坡报业控股属下焦点出版社及海峡时报出版社都有书籍入围,海峡时报出版社出版的两本非虚构类图书,包括新加坡前外长贾古玛教授的《国家治理:新加坡的视角》(Governing: A Singapore Perspective)及外交部巡回大使许通美的《新加坡成功的50个秘诀》(Fifty Secrets of Singapore's Success)双双入围非虚构图书奖。

《消失了的过街小贩》入围最佳封面奖

焦点出版社出版的《消失了的过街小贩》英文版“Early Hawkers in Singapore: 1920s to 1930s”则入围最佳封面奖。《消失了的过街小贩》把已故漫画作者张洋刊登于《联合晚报》“消失了的过街小贩”专栏结集成书,并由本地建筑与城市历史学者赖启健博士书写新加坡二三十年代至今小贩文化的变迁。以上三本书可上网(www.stbooks.sg)订购,或在各大书局购得。

今年入围非虚构图书奖的书籍各有看头,由历史学者王赓武教授与夫人林娉婷合著的英文版《心安即是家》(Home Is Where We Are,新加坡国立大学出版社)是本年度入围作品;另外,由文史爱好者佘立松(Shawn Seah)所著“My Father's Kampung: A History of Aukang and Punggol”也榜上有名。

在文学作品方面,本年度入围的作品包括本地著名英文作家林瑞玲(Danielle Lim)的短篇小说集“And Softly Go the Crossings”,诗人黃益民(Cyril Wong)的小说“This Side of Heaven”,以及马拉德维·阿拉文丹(Kamaladevi Aravindan)的长篇小说《三巴旺》(Sembawang)。