新加坡历史上的万物生灵

在新加坡的环境史中，人类和自然有怎样相互依存的关系？自然环境在变迁中又经历了哪些阶段？“人类 x 自然”展览呈现新加坡自然环境变迁史的三部曲：认识自然、利用自然和重塑自然，透过标本、书、地图、手稿等展品，横跨过去两个世纪，讲述人和自然之间千丝万缕的关系。

“人类 x 自然”的展览之旅开始于自然学者对新加坡自然环境的研究，通过马来貘（Malayan Tapir）标本、猿猴标本和植物插图的印刷块等展品，为参观者诠释新加坡的生物多样性。

威廉·法夸尔（William Farquhar） 发表有关马来貘(Malayan tapir)的学术报告。（视频截图）

人类和新加坡动植物的关系从不止步于探索。为了发展经济，人类利用自然资源，大力发展种植农业。19世纪到20世纪初期，甘蜜（Gambir）、胡椒、橡胶与黄梨的种植活动盛行一时。然而，与此同时，本地大量原始森林也遭到破坏。很多华人苦力在开辟种植园的期间遭到老虎袭击，也因此丧命，“虎患”成为最大威胁。于是，当时的英殖民政府悬赏成功猎杀老虎的“武松”们。

华人苦力遭到老虎的袭击，成百人命丧虎口。（视频截图）

本地的自然环境遭受冲击后，保育和修复成为最大的难题。新加坡从独立前后到今天，从植树运动到花园城市的建造，在保护自然环境上做出的努力是有目共睹的。展览在最后部分完整展现重塑本地自然环境的过程，令人鼓舞。

在历史的长河中，万物生灵都不是一尘不变的，自然环境也不例外。在自然环境的变迁过程中，人类扮演着不容忽视的角色。人类和自然环境相互依存，能互相促进发展和进步，当然，如果人类不合理地过度利用自然资源，自然环境也会给予人类相应的代价。

除了三部曲的完整呈现，展览也在国家图书馆一楼设立沉浸互动式体验区，让参观者进一步探索新加坡的生物多样性。

“人类 x 自然”展览9月26日截止，即日起，可到国家图书馆10楼展厅一探究竟。