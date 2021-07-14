【直播】“弹指间”弹拨乐音乐会与讲座

新加坡华乐团本月起推出“名家名曲”系列音乐会与讲座。乐团的八位声部首席演奏家将在7、8、9月分别以弹拨乐、胡琴和吹管乐为主题呈献“弹指间”“丝弦古韵”和“鸾歌凤吹”三场音乐会，并在音乐会前举办线上讲座。

在这三场专题讲座上，八位华乐名家将通过深入浅出的讲解并搭配演奏示范，向观众展示八样华乐器各自独特的文化魅力。

新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅，副总编辑兼副刊主任胡文雁和副刊记者张鹤杨将担任与谈人，这也是《联合早报》首次与新加坡华乐团合办华乐主题系列讲座。

7月14日（星期三） 晚7时30分，在首先播出的弹拨乐主题讲座上，扬琴首席瞿建青、三弦副首席黄桂芳和琵琶首席俞嘉将通过《苏武牧羊》《风雨铁马》和《霸王卸甲》等传世古曲，从演奏技法看音乐造型艺术，并探讨各自乐器在中国地方戏曲中所形成的地域风格。

讲座将在新加坡华乐团、《联合早报》和《早报·现在》面簿主页同步播出，观众可免费收看并通过留言功能向演奏家提问。音乐会开放现场观众并会在SISTIC Live平台同时播出。售票链接：sistic.com.sg/events/virtuoso0721。