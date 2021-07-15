水滨剧院明年6月启用 开幕节庆艺术节委制3新作

滨海艺术中心兴建中的中型剧院——新电信水滨剧院，预计明年6月正式启用。为配合剧院开幕而举办的节庆艺术节，将呈献由新加坡和本区域艺术家带来的表演、座谈和其他活动。

滨海艺术中心辖下的新电信水滨剧院（Singtel Waterfront Theatre），其主体建筑的外观和房顶已基本完工，接下来将继续内部设计和装潢，以期今年底竣工。

水滨剧院外观和房顶已基本完工。（设计师构想图／滨海艺术中心提供）

该剧院位于老饕湾（Makansutra Gluttons Bay）与滨海湾浮动舞台间的空地，占地约4900平方米，可容纳550人，属中型剧院，预计明年6月正式开放启用，今年底将取得临时入伙证（Temporary Occupation Permit）。

滨海艺术中心总裁谭光雪表达了对工程团队的感激之情：“我们非常感谢全体建筑工程团队及所有工人朋友们，在疫情当下，他们努力不懈地赶工，让新电信水滨剧院的工程能够顺利进行，有了个完美的‘外壳’和‘房顶’。”

她接着说：“剧院不只是一座建筑，因此我们与新加坡和区域内的艺术家们一起，一直在为明年6月的剧院‘开幕节庆艺术节’（opening festival），开发新作品。”

她也透露，明年初将邀请公众来水滨剧院观看一系列免费节目，欢迎大家在欣赏艺术演出的同时，也对新剧场的各项服务及设施提供反馈和意见，以便水滨剧院在开幕前可做好准备。

三委制作品庆开幕

在水滨剧院开幕节庆艺术节的三个星期内，滨海艺术中心将举办一系列由新加坡和本区域艺术家带来的表演、座谈和其他活动，这些项目将展示区域内艺术家之间合作交流的可能性。委制的新作品包括：

《王国》（Kingdoms，暂用名）：这部作品由本地知名戏剧从业者张子健编剧和执导，是对印度著名梵文史诗《摩诃婆罗多》（The Mahabharata）的现代重构，《摩诃婆罗多》是世界文学中甚具开创性的文本，对亚洲许多文化和民族而言，也是其生活传统丰富而生动的演绎。张子健将与在跨文化和表演研究领域享有盛名的印度作家鲁斯托姆·巴鲁查（Rustom Bharucha）合作，投入这部多语言作品的合创，该作将由多种族的演员组成卡司。

“Rata”：新加坡声音设计师、音乐制作人沙富安（Safuan Johari），带领NADA的里兹曼·普特拉（Rizman Putra）、视觉艺术工作者郑祥光（Brandon Tay）、灯光设计师林忠杰（Andy Lim），和其他著名音乐人创作一部视听体验作品，将有冒险精神的观众带入剧院。

《河流》（River）：由深受观众喜爱的印度尼西亚纸月亮偶剧团（Papermoon Puppet Theatre）构思，新加坡创意人和表演者一同参与，这部无语言的木偶表演，适合任何年龄段的观众，作品将探讨环境破坏和气候改变，对河流生态圈周遭区域的生计和文化所造成的影响。

2022年初水滨剧院试用期间，也将呈献新加坡众多艺术人和艺术团体的各种表演。演出将利用传统台口剧场、圆形剧场、可横越式舞台、全平地表演空间等不同舞台配置，来检验这个新场馆的操控技术和运作能力，以及其他服务和设施。据悉这些演出将是免费的，相关节目和报名信息将在年底公布。

滨海艺术中心也欢迎艺术爱好者、慈善人士和商业单位，为艺术做出捐助和贡献，关于捐助的更多信息，可电邮：donations@esplanade.com。