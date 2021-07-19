《水梅——莫泽熙盆景》 重现大师盆栽杰作

莫泽熙是新加坡盆景大师，他的盆栽和盆景，自成一格，独有韵味。八方文化创作室近日出版了莫壮泽主编的《水梅——莫泽熙盆景》，书中收录了500多帧照片，都是莫泽熙生前的盆栽杰作，也是本书主编莫壮泽用了10年时间和心力修复，希望透过这些照片让盆栽杰作“活”过来。

莫壮泽为莫泽熙次子，他在本书序言说：“2011年我开始修复本书中的图片。2012年我首次到访美国时，带上大约30张前往展示。参观者无不对这些图片深感惊讶，因为他们从未见过这种风格的盆栽。回国之后，我另耗费七八年的时间，修复了数千张图片。”