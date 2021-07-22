鼎艺团音乐会 以爱之名结合音乐与艺术

爱可以有很多种表现形式，一束花，一封信都可以充满爱意。来临周六（24日），鼎艺团将以爱之名呈献“爱的礼物”现场及线上音乐会，在这极具挑战的时刻温暖你我。

指挥黄德励介绍说：“这场音乐会的特别之处，是配合了绘画、摄影、纸刻（cartogravures）和朗诵等多种艺术，让观众体验视听觉结合的美妙氛围。同时，以华乐团伴奏大提琴和印度维纳琴（veena）独奏的音乐也非常值得期待。”

据悉这场音乐会原为父亲节而设计，因本地突然进入高警戒解封第二阶段而延迟。“爱的礼物”音乐会除了现场表演，鼎艺团还将在面簿主页实时直播，公众可免费收看。

这场音乐会以“爱”为主题，涵盖了人间种种纯真的情感。黄德励说：“我们每个人出生时，就被父母的爱环绕着。第一首歌《亲亲我的宝贝》正是希望唤起观众心里那份原始的感动；第二首是经典老歌《细水长流》，体现成长过程中，朋友之间相互扶持的关爱。鼎艺团就是由一群热爱音乐的同学与伙伴在14年前组成的。”

由鼎艺团演奏家徐君翔担任大提琴独奏的《父亲的草原，母亲的河》改编自蒙古民歌，演奏的同时，屏幕会播放前电视媒体人李宁强的摄影作品。他在本地取景，希望以草坪、树木等自然风光，给疫情之下的观众带来一些新鲜空气。

黄德励说：“在国庆来临之际，也不要忘记我国多元种族同胞间的包容之爱。音乐人Maathavan Kalaichelvan（Maddy）将以印度传统乐器维纳琴演奏一首马来民歌，配合着本地艺术家黄意会的纸刻艺术，表达对生活的热爱。”

新加坡华乐团低音笙演奏家林向斌，特别为这场音乐会创作了乐曲《疫见真情》，演奏的同时，观众将欣赏本地画家王伟德以疫情下13个感人的场景创作的水彩画，96.3好FM电台DJ德明将朗诵文学爱好者陈楠创作的散文诗。

黄德励指出，参与制作本次音乐会的艺术家几乎全部是义务帮忙，以艺术向公众呈献一份“爱的礼物”。

这场音乐会由新加坡报业控股基金会与新加坡赛马博彩管理局赞助支持。

7月24日（星期六）／晚上7时

新加坡华族文化中心音乐厅

现场票已全部预订

免费观看平台：

新加坡报业控股（www.facebook.com/officialsph）

鼎艺团（www.facebook.com/dingyimusic）

96.3好FM（www.facebook.com/963haofm）