爱丁堡国际艺术节复办 带来一派欢乐气氛

全球戏剧迷心目中标杆性艺术盛事之一的爱丁堡国际艺术节，将于8月7日至8月29日复办，寓意艺术重新绽放活力，回归生活。本届艺术节节目繁多，涵盖音乐、歌剧、戏剧、舞蹈、装置艺术、数码节目、语言类表演等170余场演出。

阿维尼翁戏剧节（Festival d'Avignon）眼下在法国如期举行，并进入尾声，全世界艺术粉丝们接下来期待的是：接下来，英国爱丁堡国际艺术节（Edinburgh International Festival）是否会顺利举行？毕竟，爱丁堡国际艺术节与阿维尼翁戏剧节、德国柏林戏剧节（Berliner Festspiele）并称为“世界三大戏剧节”，是全球戏剧迷心目中标杆性的艺术盛事。

令人振奋的是，爱丁堡国际艺术节主办方说，该艺术节今年将在8月7日至8月29日之间恢复举办，并且公布了完整节目单，涵盖音乐、歌剧、戏剧、舞蹈、装置艺术、数码节目、语言类表演等170余场演出。这个消息令人兴奋，毕竟该艺术节去年因疫情取消，如今恢复举办，代表着艺术重新绽放活力，回归生活，这也是第74届爱丁堡国际艺术节。

正如艺术节总监弗格斯·莱恩汉（Fergus Linehan）说：“非常感谢同意与我们一起参加这一旅程的艺术家，在艰难的一年中一直与我们站在一起的朋友们、捐赠者和赞助商，以及为我们加油打气一路走来的观众。”莱恩汉将在明年卸下总监一职。

该艺术节实体场地分布在爱丁堡市区数十个地点，因疫情防控，室外和室内场所进行的现场表演，须遵守防疫规定，如维持社交距离，室内戴口罩，维持通风等。艺术节也明白并非所有人今年都能亲自前往场地出席演出，为让观众在世界的任何地方都能享受到艺术节的乐趣，将开放线上观赏渠道，分预约与点播两种，以供观赏。

《医学》将表演化为疗愈

本届艺术节节目繁多，精彩节目如下：

集可恶、可怜、可笑、可爱于一身的“福斯塔夫”，可说是沙翁笔下最生动有趣和受观众喜爱的喜剧人物。他是王子放浪形骸的酒友，既吹牛撒谎又幽默乐观，既无道德荣誉感又无坏心，多部剧作中都有他的故事，意大利歌剧大师威尔第以80高龄创作的最后一部作品《福斯塔夫》即取材于此。这部节奏明快、睿智诙谐的喜剧作品是威尔第晚年为歌剧世界画上句号的狂欢之作。苏格兰导演大卫·麦克维卡（David McVicar）特别改编的新版，将从新奇舞台设计入手，触及福斯塔夫这个喜剧人物的内心深处，平衡人生悲喜。

大卫·麦克维卡的新版《福斯塔夫》歌剧将带来满场笑声。

《医学》（Medicine）是一部由爱尔兰剧作家恩达·沃尔什（Enda Walsh）自编自导的荒诞主义黑色剧目，它有趣而感人，反映了社会对心理健康问题的关注，同时也意欲打破演员和观众间的界限，解构戏剧表演结构，将表演化为一场疗愈。这部备受期待的新作将迎来它在该艺术节上的全球首演，著名演员多姆纳尔格里森（Domhnall Gleeson）担纲主演。

恩达·沃尔什的荒诞主义黑色剧目《医学》颇受期待。

古老苏格兰民间音乐贯穿作品

美国著名指挥家、小提琴演奏家，也是各大艺术节常客——马琳·阿尔索普（Marin Alsop）今年将与BBC苏格兰交响乐团一起，带来《贝多芬第五交响曲》，以及作曲家彼得·麦克斯韦·戴维斯（Peter Maxwell Davies）谱写的《绿玉米的咒语》，贯穿于这部作品中的古老苏格兰民间音乐，将生动唤起人们对田园风光的回忆，营造出一派丰收庆祝景象。

马琳·阿尔索普今年将与BBC苏格兰交响乐团合作。

成立于1904年的伦敦交响乐团是伦敦历史最久远的交响乐团，也是当今世界上水平最高的交响乐团之一；而曾被英国《BBC音乐杂志》评选为“现世最伟大的指挥家”的西蒙·拉特尔（Simon Rattle）将带领伦敦交响乐团，演奏法国作曲家雅克·伊贝尔（Jacques Ibert）的管弦乐作品《博君一笑》，及理查德·施特劳斯（Richard Strauss）为法国剧作家莫里哀名作《伪君子》所作曲目《贵人迷》，为今年艺术节的热闹气氛增添几分幽默。

指挥家西蒙·拉特尔将带领伦敦交响乐团奏响幽默乐章。

编舞家创作短片

反思与家乡关系

《舞动在街头》则是来自世界各地城市街道的一系列舞蹈影像，艺术节委托四位负盛名的编舞家：爱丽丝·瑞普（Alice Ripoll）、奥玛·拉介（Omar Rajeh）、格里高利·马库玛（Gregory Maqoma）和詹妮思·帕克（Janice Parker）与舞者一起创作短片，回应过去的一年，并反思他们与家乡的关系。

《舞动在街头》把来自世界多个城市的街道舞蹈纳入影像。

成立于1994年的齐特梅尔弦乐四重奏（Zehetmair Quartet），有一种独特演奏方式：每年学习一个新曲目，然后并完全凭记忆演奏。

这种不受乐谱限制，传达音乐意义的形式，正是他们备受欢迎的原因之一。今年的艺术节中，他们将演奏勃拉姆斯的两部《51号四重奏》。

包括爱丁堡国际艺术节在内，爱丁堡国际艺穗节（Edinburgh Festival Fringe）、爱丁堡艺术节（Edinburgh Art Festival）等爱丁堡特色艺术节庆今年8月间都恢复举办，爱丁堡军乐节则再度取消。

爱丁堡国际艺术节更多节目和线上观看详情可上网：eif.co.uk

（图片取自主办方官网）