《饭饭之辈》第二刷已出版

蒸肉饼是家常菜，许多餐馆、大排档也提供，不过没有几家做得好。你可知道诀窍？原来得挑选梅头肉（前腿肉）。这是康盛医疗集团执行董事兼总裁黄长彦医生新作《饭饭之辈》中，有关蒸肉饼的一段描写。

他以江夏二郎的笔名，在《联合早报·食乐园》撰写专栏“饭饭之辈”长达三年半。有别于其他饮食作者分享哪里可以吃到美食，专栏内容触及美食的精髓：怎么煮、怎么吃。

结集成书的双语版《饭饭之辈》，除了加入新作及翻译成英文，精选设计的插画、配图，图文并茂，自5月底出版后深受广大读者的喜爱，不到两个月第一刷3000本迅速被抢购一空。

黄长彦医生讲究食材重视厨艺，他以精辟到位的描写解剖本地美食如肉挫面、云吞面、烧猪、叉烧的烹饪手法。其中一名读者读了他的书之后还根据其做法如法炮制，做了叉烧饭义卖。

第二刷目前已在各大书局上架。除了大众书局（百胜楼、大巴窑）、义安城纪伊国屋书店、友联书局、友谊书斋及草根书室，读者也可上华文媒体集团电子服务平台ZShop集品店订购。

《消失的过街小贩》8月推出第二刷

由焦点出版社出版的另一本英文书《消失的过街小贩》，除了入围新加坡出版商协会（SBPA）主办的“2021年度新加坡图书奖”（Singapore Book Awards） 最佳书籍封面设计，第一刷也几近售罄，第二刷将在8月底面市。