书名：故事是这个世界的解药

作者：韩松落

出版：中信出版集团

本书作者为作家、书评人韩松落，他精选22位中外作家的文学作品，并将他的阅读体验融汇成读书笔记，告诉读者故事何以成为世界的“解药”。本书借虚构作品所讲的故事传达对真实世界的洞察，同时挖掘故事中隐藏的道理和哲学，剖析故事中蕴含的生机和希望。本书选出的现当代作家的文学作品，涉及各大热门与小众题材，从严肃文学到类型小说，包括《白鹿原》《尘埃落定》《少年Pi的奇幻漂流》《追风筝的人》《房思琪的初恋乐园》《使女的故事》《大唐狄公案》等。

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书名：寺山修司幸福论

作者：寺山修司

出版：浦睿文化·湖南文艺出版社

本书作者寺山修司为日本诗人和导演。这是寺山修司关于幸福的一次次自我剖析。寺山修司说：“我们这个时代失去的不是‘幸福’，而是‘幸福论’。”在这本书里，寺山修司从完全不同的独特角度出发，整修和批判古今中外的幸福论，用想象力和表演考察幸福。作者说：“开口说幸福二字，总会令人脸红，因为人们通常觉得那是青春期的少男少女的用词，踏上了真正的人生之路之后，就不应该再提那两个字了。但是，托马斯·曼的名句‘轻蔑政治之人只能拥有被轻蔑的政治’也同样适用于幸福。令幸福不断贬值的不是幸福本身，而是轻蔑幸福二字的我们自己。”

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书名：小站也有远方

作者：刘克襄

出版：远流

这是一个米寿之年的老母亲与耳顺之年的儿子另类携手铁道壮游，10条环岛铁道路线，52篇小站纪事。母亲透过绘图踏上旅程，母子俩一文一图，各自的行旅在某个次元交会，跟着火车奔驰在长年眷念的家园。刘克襄说：“当我接近一座车站，车窗外仿佛博物志的第一页正在翻开。每一站都是一堂地方风物课。”作者在枋寮搭上和世界分手的列车，在台北看见南辕北辙的命定人生，在大华徜徉北台湾最华丽的溪岸森林，在贡寮察觉老街未来的曙光，在树林饱食一碗芋头粥，在清水向少年挥手，在田中漫步锦缎般的平原……”（大众）