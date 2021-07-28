本周末听钟书阁、华山文创园区和多家新中港台分享品牌故事

新加坡报业控股的旗舰华文报纸《联合早报》和新加坡华族文化中心 (SCCC) 将联合主办 2021年首届新加坡文创节，以凸显推广文化创意产业对社会的重要性与积极影响。新加坡文创节将于 7 月 30 日在 2021 年新加坡文创大赛奖颁奖典礼上开幕。

新加坡文创节旨在提供各地文创业者一个讨论与分享点子与经验的空间。为期两天的活动以“疫下新思”为主题，邀请到海内外文创领域的引领者分享与探讨疫情下文创人历经的变化与思维启发。

开场论坛 - 31/07/2021 10-11:30AM

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文创节首日，新加坡、中国大陆与台湾文创产业的佼佼者将进行一场圆桌论坛，畅谈在疫情下推广文创事业的挑战，以及如何从新思维模式中寻找可能性。

林少芬女士 - 新加坡资深广告创意人

- 新加坡资深广告创意人 陈建方先生 - 台北华山1914文创园区运营总监

- 台北华山1914文创园区运营总监 黄翊苹女士 - 大陆钟书阁文创负责人

林少芬女士、陈建方先生、黄翊苹女士

新加坡文创篇章 - 31/07/2021 1-3PM

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留学澳洲经济系毕业却转学厨艺，新加坡甜点女王Janice Wong不顾家人反对到国外当学徒，24岁回国创办自己第一间的甜点餐馆，并且一直精益求精，成为甜点达人，把每道甜点都打造成艺术品。

把祖父的传统装订书工厂摇身变成客制化皮革匠人名店，曾薇薇与丈夫如何让Bynd Artisan创造出新的市场定位？

传统娘惹刺绣匠人杨福来如何为传统刺绣注入新意？

Ms Janice Wong（黄慧娴女士） - 新加坡精品巧克力师与甜品女王

- 新加坡精品巧克力师与甜品女王 关卫贤先生、曾薇薇女士 - 高档客制化皮革匠人店Bynd Artisan创办人

- 高档客制化皮革匠人店Bynd Artisan创办人 杨福来先生 - 传统娘惹刺绣匠人

黄慧娴女士、关卫贤先生、曾薇薇女士、杨福来先生

香港文创篇章 - 31/07/2021 3:30-5:30PM

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致力推广香港设计、插画、手工艺等文创品牌的HKHands在分享经营文创平台的挑战后，两个香港文创品牌Dodolulu与光年百货的创办人也会与观众见面，畅谈投身文创事业的心路旅程。

钟晓彤女士 - 香港文创商品平台与节目策划公司 HKHands 创办人

- 香港文创商品平台与节目策划公司 HKHands 创办人 Gigi Lee - 插画公司Dodolulu 创办人

- 插画公司Dodolulu 创办人 陈家希先生、罗芷茵女士 - 光年百货创办人

钟晓彤女士、Gigi Lee、陈家希先生、罗芷茵女士

台湾文创篇章 - 1/08/2021 10AM-12:30PM

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文创节台湾篇章邀请到VVG好样集团前创办人及“未来市”的创办人汪丽琴女士，以及台南知名手工帆布包”广富号”的创办人李小柏，来分享品牌故事，以及他们推广文创及如何打造文创商品品牌的故事。

汪丽琴女士 - 未来市创办人，前好样集团创办人

- 未来市创办人，前好样集团创办人 李小柏 - 台南知名手工帆布包广富号创办人

汪丽琴女士、李小柏

中国大陆文创篇章 - 1/08/2021 2-5PM

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文创节的压轴节目请到非遗传统面塑手艺第三代传人张书嘉女士，了解她如何在上海疫情期间封城的情况下，通过面塑手艺团结小区内的居民，还成为了众所周知的“张老师”，她的面塑人最近也跃升成为中国共产党闯荡100周年庆典的历史视频主角；以及中国领先匠人平台“东家”的总裁孟文博先生，这个平台集合了10万多个中国传统工匠，让他们能够把手艺推广到全国各地。他们也将分享中国的文创环境，以及了解品牌如何在多变的环境中克服挑战，持续创作。

孟文博先生 - 中国最大匠人平台东家之总裁

- 中国最大匠人平台东家之总裁 张书嘉女士 - 中国非遗传统面塑手艺书嘉手艺中心创办人