全程线上举行 南洋国际音乐大赛圆满落幕 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 南洋国际音乐比赛（华乐组）相信是国际上首个从报名参赛到评审全程线上举行的国际大型音乐比赛。浅蓝色衬衫者为黄晨达。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 由南洋艺术学院主办的第三届南洋国际音乐大赛（华乐组）上星期日（25日）圆满落幕，这是该赛首次以线上方式举行，相信也是国际上首个从报名参赛到评审全程线上举行的国际大型音乐比赛。比赛涵盖二胡、板胡、笛子、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴等乐器，此外还有重奏与小合奏和为专业演奏水准而设的古筝艺术家组别。所有参赛者以录制视频的方式提交参赛作品，经分组整理编辑后，各组别的专业评审同时上线观看，现场打分。在评审的过程中，公众可在南洋艺术学院的YouTube、面簿和优酷主页观看，确保比赛的公开与公正。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋国际音乐大赛 胡惠颖镜头下的家族情书 凝视半世纪农业兴衰 “江户风情|黄国基的京都掠影”展期延长至10月