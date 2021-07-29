全程线上举行 南洋国际音乐大赛圆满落幕

由南洋艺术学院主办的第三届南洋国际音乐大赛（华乐组）上星期日（25日）圆满落幕，这是该赛首次以线上方式举行，相信也是国际上首个从报名参赛到评审全程线上举行的国际大型音乐比赛。

比赛涵盖二胡、板胡、笛子、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴等乐器，此外还有重奏与小合奏和为专业演奏水准而设的古筝艺术家组别。所有参赛者以录制视频的方式提交参赛作品，经分组整理编辑后，各组别的专业评审同时上线观看，现场打分。在评审的过程中，公众可在南洋艺术学院的YouTube、面簿和优酷主页观看，确保比赛的公开与公正。