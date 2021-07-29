“江户风情|黄国基的京都掠影”展期延长至10月 订户 来自 / 联合早报 整理 / 黄向京 发布 / 2021年7月29日 5:00 AM 歌川国芳描绘百种菊花品种的浮世绘版画。（中右瑛收藏提供） 字体大小: 小 中 大 亚洲文明博物馆正在举行的双展“江户风情|黄国基的京都掠影”（Life in Edo|Russel Wong in Kyoto），将延期至10月17日结束。双展让观者饱览日本浮世绘大师眼中的古东京风情，以及新加坡摄影家黄国基镜头下当代京都艺伎与建筑风貌。江户风情展与神户新闻社合作，是本地历年来规模最大的浮世绘作品展，呈现1603至1868年东京旧都江户时代很现代的生活面貌——旅行、时尚、美食、过节、养宠物、赏花等风潮。尚未展出的75张彩色浮世绘版画取代现有的75张，从即日起展出。来自中右瑛收藏的新展品出自葛饰北斋、歌川广重、喜多川歌麿、歌川国芳等浮世绘大师之手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 新加坡 摄影 时尚 东京 亚洲文明博物馆 宠物 收藏 京都 展品 延期 神户 赏花 北京梨园文化地标 百岁吉祥大戏院重新开张 胡惠颖镜头下的家族情书 凝视半世纪农业兴衰