“江户风情|黄国基的京都掠影”展期延长至10月

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来自 / 联合早报

整理 /
黄向京

发布 / 2021年7月29日 5:00 AM

歌川国芳描绘百种菊花品种的浮世绘版画。（中右瑛收藏提供）
歌川国芳描绘百种菊花品种的浮世绘版画。（中右瑛收藏提供）

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亚洲文明博物馆正在举行的双展“江户风情|黄国基的京都掠影”（Life in Edo|Russel Wong in Kyoto），将延期至10月17日结束。

双展让观者饱览日本浮世绘大师眼中的古东京风情，以及新加坡摄影家黄国基镜头下当代京都艺伎与建筑风貌。江户风情展与神户新闻社合作，是本地历年来规模最大的浮世绘作品展，呈现1603至1868年东京旧都江户时代很现代的生活面貌——旅行、时尚、美食、过节、养宠物、赏花等风潮。尚未展出的75张彩色浮世绘版画取代现有的75张，从即日起展出。来自中右瑛收藏的新展品出自葛饰北斋、歌川广重、喜多川歌麿、歌川国芳等浮世绘大师之手。

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