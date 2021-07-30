贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲为首届新加坡文创节主持开幕

由新加坡报业控股的旗舰华文报纸《联合早报》和新加坡华族文化中心 (SCCC) 联合主办 2021年首届新加坡文创节，今晚由新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在新加坡华族文化中心主持开幕。

刘燕玲说：“这一年半的冠病疫情，让许多城市都变成了孤岛，隔离和阻断似乎成了新常态。疫情之下，我们更需要探讨新的联系方式，设立新的合作平台，让我们大家再度找到共享的时间和空间，携手开创精彩的新局面。”

她说，文化、社区及青年部十分重视我国的创意社群、创意力量，通过7500万新元的艺术与文化坚韧配套，鼓励本地文化艺术创作者进一步创新和转型，探索新的艺术形式，以创新思维，突破疫情的局限，为观众带来截然不同的体验。

她赞扬新加坡报业控股华文媒体集团，和新加坡华族文化中心，想要主办“新加坡文创节”，虽然过程崎岖，虽然面对新冠病例忽高、忽低，疫情忽缓、忽急，阻断措施忽松、忽紧的局面，但仍然坚定信念，勇往直前，按部就班把目标一一实现。

新加坡文创节本周末将带来5交流与分享会。为期两天的活动以“疫下新思”为主题，邀请到海内外文创领域的引领者分享与探讨疫情下文创人历经的变化与思维启发。开场论坛将在明天早上10点线上进行，邀请来新加坡广告才女与创意人林少芬、台北华山1914文创园区运营总监陈建方、中国大陆钟书阁文创负责人黄翊苹一起探讨新、中、台三地的文创产业发展，以及在疫情下所面对的挑战与转机。有兴趣参与讲座可点击新加坡文创节网站报名及了解更多详情。

除了开场论坛，新加坡文创篇则邀请来

Ms Janice Wong（黄慧娴女士） - 新加坡精品巧克力师与甜品女王

- 新加坡精品巧克力师与甜品女王 关卫贤先生、曾薇薇女士 - 高档客制化皮革匠人店Bynd Artisan创办人

- 高档客制化皮革匠人店Bynd Artisan创办人 杨福来先生 - 传统娘惹刺绣匠人

黄慧娴女士、关卫贤先生、曾薇薇女士、杨福来先生

香港文创篇章嘉宾

钟晓彤女士 - 香港文创商品平台与节目策划公司 HKHands 创办人

- 香港文创商品平台与节目策划公司 HKHands 创办人 Gigi Lee - 插画公司Dodolulu创办人

- 插画公司Dodolulu创办人 陈家希先生、罗芷茵女士 - 光年百货创办人

钟晓彤女士、Gigi Lee、陈家希先生、罗芷茵女士

台北文创篇章嘉宾：

汪丽琴女士 - 未来市创办人，前好样集团创办人

- 未来市创办人，前好样集团创办人 李小柏 - 台南知名手工帆布包广富号创办人

汪丽琴女士、李小柏

中国大陆文创篇章嘉宾

孟文博先生 - 中国最大匠人平台东家之总裁

- 中国最大匠人平台东家之总裁 张书嘉女士 - 中国非遗传统面塑手艺书嘉手艺中心创办人