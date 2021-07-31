五青年歌唱家献唱中外声乐作品 中国诗歌遇见意大利歌剧

本地组织艺术坊呈献“灿若星辰”音乐会，五位本地青年歌唱家将献唱逾20首中外声乐作品，从先秦时代的《关雎》《越人歌》，唐代杜甫的《绝句》，清代曹雪芹的《红豆曲》，到意大利歌剧大师罗西尼和普契尼等的经典歌剧选段。

“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”

《诗经》作为中国历史上最早的诗歌集，不仅在文学上享有崇高地位，更极为珍贵地展现先秦时期华夏各国的音乐风貌。“风雅颂”中的“风”，如卫风、郑风，便是卫郑等地的民间小曲。从此可见，在器乐得到高度发展之前，歌唱就是人类最质朴的音乐表达。

在遥远的另一文明古国意大利，即使在乐器全盛时期的17世纪，声乐依旧享有着王者地位。法国作家罗曼罗兰在他的《音乐笔记》中写道：“在威尼斯和那不勒斯这样以声乐为傲的城市，若管弦乐队太过庞大而压过了人声，是不可接受的。”

在本地组织艺术坊呈献的“灿若星辰”音乐会上，中国的诗歌和意大利的歌剧将在同一舞台上大放异彩。音乐会由五位本地青年歌唱家联袂呈献，分上下两场演绎逾20首中外声乐作品。从先秦时代的《关雎》《越人歌》，唐代杜甫的《绝句》到清代曹雪芹的《红豆曲》，皆以诗作乐，丝丝入扣；同时还有意大利歌剧大师罗西尼和普契尼的《塞维利亚理发师》和《波西米亚人》等经典歌剧的选段，尽显东西方文化瑰宝之绚丽。

艺术坊创办人曹伟珍说：“取名‘灿若星辰’，灵感来自优美的男女声二重唱《灿若星辰的目光》，表达了两层含义：本次演出的都是80后的青年歌唱家，他们都毕业于国外著名的音乐学府，技巧扎实，经验丰富，可以说是新加坡声乐界中闪耀的新星。

“同时，在冠病疫情笼罩之下，许多艺术工作者感到迷茫或失去希望。艺术坊在这艰难时刻得到一些机构和个人的赞助，举办这场音乐会。我希望把星辰之光散发出去，和大家共享。”

“灿若星辰”中外艺术歌曲音乐会以线上形式呈献。

五位歌者 各述一曲

担任艺术坊艺术总监的庄杰，是本地一位十分活跃的男高音歌唱家。他先后师从新加坡声乐教育家陈毓申及中国著名男高音歌唱家戴玉强，拥有北京大学歌剧研究院歌剧表演硕士学位。在这场音乐会上，他将演唱包括《关雎》在内的多首独唱和重唱作品。

他介绍说：“《关雎》是中国著名作曲家赵季平根据《诗经》首篇而创作的一首古诗词声乐作品。曲调优美，极富古典韵味，歌者须唱得流畅、自然、悠远、大气、圣洁。同时，这首歌非常具有挑战性，词曲的结合适应语言声调变化，具有汉语特有的韵律感，深刻却内敛，是传统诗歌与现代创作的完美结合。”

由女高音李彤演唱的《两个黄鹂》是本地先驱作曲家梁荣平以杜甫的《绝句》创作。她说：“我一直寻找演唱梁荣平老师作品的机会。当我第一次和艺术坊的曹伟珍女士会面时，得到一个意外的惊喜——她交给我一本梁荣平老师的作品专辑，让我选一首来演唱。其中《两个黄鹂》是我非常喜欢的，此曲相对轻快，歌者须以花腔技巧演唱，跟我的声音类型不谋而合。同时旋律紧凑有张力，简洁又优美，充分描绘了杜甫诗中的意境，令人回味无穷。”

李彤颇具音乐天赋，她14岁开始学钢琴，16岁便考入南洋艺术学院修读钢琴专业。因曾为本地已故声乐家林燮毅的教学担任钢琴伴奏，由此产生对声乐的热爱，并得到林燮毅的指点。之后李彤赴奥地利格拉茨音乐及表演艺术大学深造，在欧洲屡次获奖。

男中音陈德庆毕业于美国旧金山音乐学院，中学时代还曾获得全国华乐比赛扬琴中级组的冠军。他目前十分活跃于西方歌剧的舞台上，但在这场音乐会上，他会呈献一首极富东方魅力的《红豆曲》。

《红豆曲》是曹雪芹在《红楼梦》中创作的诗词，由中国著名作曲家王立平谱曲。其旋律和节奏有很鲜明的地方曲艺特点，极有韵味。陈德庆以其抒情男中音的音色，更能表达出歌曲中的深情和委婉，值得细细欣赏。

由女高音张凯欣演唱的《军人的妻子》是俄国作曲家拉赫玛尼诺夫于1893年创作的六首浪漫声乐套曲中的第四首，旋律凄美动人，讲述战乱时期一名军人妻子的痛楚和无奈，刻画了战争中一个女性对前途和命运的茫然。

张凯欣的演唱声音饱满，色彩鲜明，以纯熟的歌唱技巧，把歌曲的意境发挥得淋漓尽致。她早前也曾随林燮毅学习声乐，之后赴纽约深造，获得曼哈顿音乐学院的硕士学位。她曾多次在美国和新加坡的舞台上担任独唱或主唱，包括2016年在新加坡华乐团与本地著名创作歌手李迪文合作的清唱剧《娘惹之旅》中担任女高音独唱。

《纺车旁的葛丽琴》是舒伯特很著名的一首艺术歌曲，他在创作时还未满18岁。在这首歌曲中，舒伯特塑造了一个沉溺于初恋之中的少女，边摇着纺车边歌唱，想着浮士德答应她的一切，抒发内心的不平情绪，最后却意识到他们永远不会在一起。歌词中隐现着一种忧伤之美，钢琴伴奏时，右手以重复的音型模拟纺车的织布声，左手部分则是葛丽琴的心跳声，是一首艺术性很高的歌曲。

演唱者丁湘庭是非常优秀的女高音歌唱家，疫情前刚刚在瑞士索洛图恩歌剧院首次专业亮相，出演《狄朵与埃涅阿斯》中的比琳达及第一女巫。常年旅居欧洲的她，通晓多门西方语言，她的诠释体现了声音与语言的完美结合，高深的文学修养，完美的演唱技巧和对德国艺术歌曲的细腻处理。

艺术坊致力推广

华语声乐艺术

自2016年创办以来，艺术坊的制作兼顾以意大利传统歌剧为主的西方声乐作品，以及中国和本地诗人、作曲家创作的近现代中文艺术歌曲。艺术坊去年制作的“伞内的春天”线上音乐会，便是取材于本地诗人淡莹创作的同名诗歌，本地作曲家梁荣平和刘斌曾分别为此诗谱曲。

曹伟珍说：“本地年轻一代的歌唱家大多受英文教育，具西方色彩的节目已经很多，反观华文内容的制作则较少。随着中国愈发重要的经济地位，华文更为广泛地被使用。希望我们年轻一代的艺术家不要忽视华人市场的重要性，应该放眼将来的大趋势。我希望将来新加坡和中国的声乐艺术可以互通，开展交流和学习。”

她还透露，如果明年情况允许，艺术坊希望制作一部本土化的歌剧，脚本可以是西方歌剧或中国歌剧。“我们希望制作新加坡观众看得懂的歌剧，让歌剧走人寻常生活，被更多人欣赏，而不是曲高和寡。”

“灿若星辰”中外艺术歌曲音乐会

播出时间：即日起至8月18日

售票链接：www.sistic.com.sg/events/slcon0821；

或Paynow／Paylah至96208428（注明Constellation tix）

票价：从8元起（不包含SISTIC 行政费）

团体票优惠：购买四至七张可享有10%折扣，八张以上有15%

折扣；每张票可观看三次

询问电话：96208428（曹女士），或电邮：theartsplc@gmail.com