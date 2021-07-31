记一场新、中、台文创巨腕的交流

他，是华山1914创意园区的营运长，在12年前加入华山前，曾在诚品书店担任13年的高管。

她，是台湾人，因为中国大陆最美的书店钟书阁希望发展文创，受聘为钟书阁的文创负责人，负责开拓文创商品。

她，是新加坡的资深广告才女兼创意人，曾经得奖无数，在担任广告人期间，拍出许多脍炙人口的广告，创出许多广告名言，如“你怕黑吗？黑，有什么好怕？”以及“心有多大，舞台，就有多大”等。还曾经协助推广及主办当时轰动新加坡的潮州节。

三位代表台湾、中国大陆及新加坡的文创巨腕，因首届新加坡文创节结缘，线上相聚，针对各自推广的文创事业、产业，侃侃而谈。原本两小时的线上讨论会，超时了半个小时，在依依不舍中结束，之后还相约要等疫情过后互相拜访。

陈建方、黄翊苹以及林少芬，三位有经验、有想法、有热忱的文创人，谈的包括以下内容：

华山创意文创园区的创办人为什么明知道会亏损好几年仍然要打造文创园区？

中国大陆钟书阁为何要用颜值致胜？

新加坡到底是文创沙漠还是已经是个成熟的文创城市？新台两地文创人为何看法不同？

由《联合早报》和新加坡华族文化中心所主办的首届新加坡文创节今早10点举行了第一场开场论坛，“疫下新思”。

华山文创园区如何从一个废置的1914年建造的日本酒厂摇身变成许多文青必到的“朝圣”之地。陈建方这位华山1914的”操盘手“也分享了许多不为人知的经营理念及目前所面对的困境，还有华山创意园区接下来的走向。

中国最美书店钟书阁的文创推广人黄翊苹则说，中国在发展文创方面其实是最近几年的事，但因为市场大，文化根底深厚，因此一开始就跑得很快。她也分享了钟书阁为何要以建筑设计为亮点。

本地广告创意才女林少芬则认为新加坡的文创人往往经营得很孤单，缺乏集体资源和支持。如果本地政府咨询她要如何推广文创，她会建议应该允许更多不同的声音。

分享内容精彩，完整内容请看视频。期待这次的讨论会结束后，是另一场友谊和合作的开始。