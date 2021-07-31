新加坡知名甜品达人、皮革精品匠人名店 疫情中求变

新加坡甜点女王Janice Wong （黄慧娴）在本地开了甜点餐馆，除了让喜欢甜品的食客可近距离的体验甜品的制作过程，也让食客可把甜品美术材料购买回家，享受用可食用的材料做画，与食材有更深一层的互动。

不仅如此，她更在疫情前到许多国家举办食材艺术展，让公众可体验食材艺术，并与许多国外文创机构合作。疫情发生后，出国的机会受阻，让她开始与更多新加坡本土的餐馆及文创人合作。

继承了祖父的传统纸品装订公司，专门生产记账簿与日记簿，孩子的一句话却让曾薇薇决定转型。她说：“有一天他们看我工作得那么辛苦，就问我，为什么我不把这门生意卖掉，因为不久后就不会有人来跟我订购这些账簿、日记簿。”

她之后与本来从事广告的丈夫决定把公司转型成为客制化皮革精品公司，成为发扬匠人工艺的门店，让每一个走进门市的客人都可欣赏匠人的手工艺，而且可以买到用心制作的精品。疫情下，门市的生意饱受影响，但公司找到线上工坊及电商的商机，也积极设计出符合新常态的商品，保住了员工的饭碗，也开拓新商机。

传统娘惹刺绣人杨福来也分享自己如何在发扬这门传统手艺时，加入了自己的创新设计与理念，还曾代表新加坡到国外分享这门手艺。

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