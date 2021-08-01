新加坡文创节压轴分享会——中国手艺人喜遇守艺人

首届文创节的压轴节目请到了中国领先匠人平台“东家”的总裁孟文博以及非遗传统面塑手艺第三代传人张书嘉。两人虽然一个在杭州，一个在上海，从没有机会交集，却因为一起参加了新加坡文创节的分享会结缘，还说好要合作。

孟文博先生 - 中国最大匠人平台东家之总裁

- 中国最大匠人平台东家之总裁 张书嘉女士 - 中国非遗传统面塑手艺书嘉手艺中心创办人

孟文博先生、张书嘉女士

"东家"集合了1万多个中国传统工匠，让他们能够把传统手艺推广到全国各地。孟文博在这次的座谈会中分享了其企业理念，表示复星集团之所以会收购东家，主要是希望做对的事，要通过电商平台帮助中国传统手艺人发扬他们的手艺，其中包括坚持用互联网等创新手法诠释中华文化以及不断探索与发掘更多跨界合作，满足更多用户的文化产品需求。他说，东家也希望能发掘一些中国自己的品牌，如欧洲目前很多知名的名牌，其实都是从悠久的匠人手艺发展成的。除了发掘有潜质的手艺匠人，东家也希望能将传统手艺推广给年轻人，让他们通过不同的方式去接触这些手艺。

对此，张书嘉表示认同，她说一般人对传统面塑的印象是一定要捏仙女、熊猫等，但其实面塑也可以做如糖葫芦耳环这类饰品。她也分享了自己在疫情期间，如何与一位设计师合作了口罩包，通过这项活动鼓励大家积极抗疫。