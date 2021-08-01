台湾美学教母分享台北超气质打卡圣地

文创节台湾篇章邀请到VVG好样集团前创办人及“未来市”的创办人汪丽琴女士，以及台南知名手工帆布包”广富号”的创办人李小柏，来分享品牌故事，以及他们推广文创及如何打造文创商品品牌的故事。

汪丽琴女士 - 未来市创办人，前好样集团创办人

- 未来市创办人，前好样集团创办人 李小柏 - 台南知名手工帆布包广富号创办人

汪丽琴女士、李小柏

台湾美学教母汪丽琴分享自VVG好样集团的多个项目，从书店、生活产品、餐馆、咖啡厅、图书馆、活动馆，甚至是旅馆等，充分的把美学与品味注入生活的各个层面。在1999年创立了VVG好样集团，致力推广生活美学，并在退出VVG后，在2018年创办未来市，继续推广好的设计。

汪丽琴在今早的分享会中，分享了她在好样集团及未来市的许多照片，每一张都品味爆棚，让许多观众想立刻冲过去打卡。

台南知名手工帆布包广富号创办人李小柏则强调，要做文创商品，一定要有市场区隔性和熟知消费者的心态。李小柏说，尤其做帆布包这样的商品，台湾翻一翻通讯录就可找到2万多家，那消费者为什么要���你的，不要买那些较便宜的？她透露，像广富号有帮都兰国小印制书包，但学校旁的菜市场也有一大堆阿姨在卖都兰国小的书包。其实那些阿姨是自己制作学校的书包来出售，但后来学校的家长会来找广富号，希望由他们承包学校的书包，希望给孩子好一点的帆布书包使用。所以，并不是阿姨仿冒广富号的都兰国小书包哦。

两人都在线上分享中透露自己在初创业时交了庞大的“学费”，更多精彩内容，请看视频。