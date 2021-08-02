五四一代的文人缩影 ——《万寂残红一笑中：台静农与他的时代》

台大中文系主任及书法家台静农辞世30周年，学生及后辈为他发起书法展，《万寂残红一笑中》既是蒋勋为台静农遗墨展写的专书，也从中反映了台静农与他的时代。

书市走一回

著名学者及书法家台静农公认为台湾一位重要人物，其学养、胸怀与精神面貌曾经影响了台湾几代人，包括著名学者、作家林文月、施淑、蒋勋、许悔之等。2020年是台静农辞世30周年，他的学生及后辈们发起在台东池上谷仓艺术馆举办“我们敬爱的台静农老师”书法展，作家蒋勋日前出版的《万寂残红一笑中：台静农与他的时代》（有鹿文化出版），既是蒋勋为台静农遗墨展写的专书，也从中反映了台静农与他的时代。

台静农（1902–1990）自号龙坡，著有《龙坡杂文》等书。早在1920年代，台静农对中国新文学已有建树，曾出版了小说集《地之子》《建塔者》，鲁迅主编的《中国新文学大系·小说二集》就选了台静农的《天二哥》《红灯》《新坟》《蚯蚓们》四篇小说。1980年代，蒋勋因为担任《雄狮美术》杂志编辑而结识台静农，此后台静农对他的影响深远，被形容为台静农的“校外弟子”。

台静农的一生，“几乎等同于五四一代的文人缩影”。蒋勋在《万寂残红一笑中》对台静农的经历有简洁而动人的介绍：台静农在中国大陆时因和鲁迅关系密切，也因为参加左翼党派，立场与执政者相左，几次出入牢狱。1946年台静农受许寿裳之邀渡海来台，许寿裳是鲁迅好友，为台湾大学中文系战后首任系主任，1948年2月18日许寿裳深夜被柴刀砍死，至今仍是一宗“离奇凶杀案”。也是鲁迅挚友的乔大壮续接了中文系系主任，但不久之后颓废自弃，回上海不久投水自杀。

在“悚然”中活着

台静农继许寿裳、乔大壮的悲剧事件之后，接任台大中文系主任，直到1968年退休。蒋勋写道：“读《龙坡杂文》有悼念乔大壮的一篇文字，我以为是台老最好的散文之一，文字不多，写许寿裳罹祸惨死，乔大壮去祭弔，寥寥几笔，勾勒出一个荒谬时代阴惨的恐怖暗影：‘于是陪他（乔大壮）到季茀先生（许寿裳字）遗体前致弔，他一时流泪不止。再陪他回到宿舍，直到夜半才让我们辞去。他站在门前，用手电筒照着院中大石头说：‘这后面也许就有人埋伏着’，说这话时，他的神情异样，我们都不禁为之悚然。’”

蒋勋又加了一笔：“这是1978年台老师追忆乔大壮的文字，至今读到，也还是‘悚然’。”蒋勋说：“在‘悚然’中活着，台老师的书法或许不只是书法而已，或者说，历来‘书法’其实都不只是‘书法’，美，竟然是一个时代哭过痛过的历史见证。”

台静农执掌台大中文系20余年，20年间，这位曾“最被社会看重的青年作家，不再写小说了，连论述文字都少，他专心书法，专心于酒，对联出现‘避席怕闻文字狱’的句子。线条困顿压抑，在许多顿挫曲折里游走，顽强对抗，墨痕如泪如血。”

据蒋勋介绍，书名《万寂残红一笑中》本是台静农20岁梦中醒来书写的上联之一句：“春魂渺渺归何处，万寂残红一笑中”；但下联台静农因大家一直不解其意，到80岁时，他才补其下句：“此是少年梦呓语，天花缭乱许从容”；此行书诗笺并由台静农随手送学生林文月收藏。

陈独秀写信给台静农

有意思的是，蒋勋形容台静农对他人斤斤计较的“艺术”，“常常无意间透露一种不容易理解的随性豁达”。蒋勋回忆道：“我问过他用什么墨，油烟或松烟，他哈哈一笑说：‘我常用墨汁，懒啊……’他的哈哈一笑，让我想到魏晋南朝士族的佯狂，不是玩世不恭，不是草率，却让人觉得在‘艺术’之外，台老师心中似乎有更高的信仰与向往吧。”

台静农天生率性，不时写错字或是写漏字却不重写，还幽默地说：“以后看到没错字没漏字的，大概就是假的。”蒋勋写道：“知道寄托性情于笔墨，原不会像俗世书匠那样计较枝微细节……斤斤计较于形似，还在书法门外。”

本书也提到五四运动新文学领旗人物，中国共产党创始人陈独秀写给台静农的两封信。蒋勋说：“一个革命者，一个共产党的领袖，一个社会运动的先锋，他给青年晚辈写信，今天读来依然发人深省。”

台静农的书法老师是沈尹默。陈独秀的第二封信谈到了沈尹默及其书法，有一段非常重要的文字。陈独秀在信里先是赞美了沈尹默在书法上的用功，但笔锋一转，说沈尹默“字外无字”，所以30年来字没有变化。“尹默字素来工力甚深，非眼前朋友所可及，然其字外无字，视卅年前无大异也。”

老舍的莫逆之交

本书前半部以介绍在谷仓艺术馆展出的作品为主，在介绍每幅作品的同时，也带出与台静农相关的往事。本书后半部，蒋勋以论述台静农的书法美学为主，并论述中国书法中所蕴藏的丰富内容。

在台静农的书法展中，有一份写于60年前的手稿，那是1944年重庆写作团体要纪念老舍写作20周年，台静农为此写的《我与老舍与酒》。在《文章为命酒为魂》这一章节中，蒋勋书写了台静农与老舍的交情：“台静农老师1936年（或37）在青岛初识老舍，当时老舍刚发表完《骆驼祥子》，两个同样关心社会底层边缘人的作家，成为莫逆。”

蒋勋又说，不知道台静农“为什么用‘酒’贯穿着自己和老舍的生命，像穷途而哭，有许多不可言喻的惆怅。1966年文革初期，老舍不堪被批斗受辱而自杀，自投于太平湖，死时67岁。蒋勋问：“老舍死讯传来，台静农先生是什么样的心情？我认识台老师是在80年代，我知道他与老舍相知甚深，几次开口想问，终于都没有开口。”

本书也提及台静农写于1989年的《怀老舍》诗稿：“身后声名留气节，文章为命酒为魂。渝州流离曾相聚，灯火江楼月满尊。”诗稿的前两句是老舍自己的句子，台静农取老舍生前的诗句，接续写成《怀老舍》，后两句缅怀两人曾在战乱中的四川相聚，想起那时的江楼灯火与酒尊的月色。

年轻鹰扬的生命形象

本书也附录几位台静农的弟子及晚辈怀念、追忆的文章，其中包括林文月、施淑、林怀民、陈文茜、许悔之等等。台湾学者施淑在《踪跡——怀念台静农老师》一文追忆起，1968年当叶嘉莹从美国讲学回来，两人见面时谈到了台静农，谈到他年轻时写小说的事。有一天，叶嘉莹要施淑陪她到中研院查资料，在图书馆找到的《中国新文学大系》小说集，读到了台静农写的《天二哥》《红灯》《新坟》《蚯蚓们》等四篇被鲁迅高度评价的短篇。

施淑追忆道：“往后几年出国读书，寻找台老师的创作踪跡，寻找与他同时代的左翼文学思潮，成了我给自己的重要功课。哈佛燕京图书馆里不齐全的《莽原》《未名》半月刊，小说集《地之子》《建塔者》，以及牢狱之灾……陆续找到的资料，虽不致完全在我意料之外，但仍大幅度改写一直以来台老师给予我的，像鲁迅笔下那在庸众中清醒的、落寞的孤独者的形象——原来他曾有过那样激越鹰扬的青春岁月，原来他有过那样政治受难者的孤绝日子。”

在施淑心中，台静农“始终是个古典而又现代的传奇。在他常被论定为‘郁结’的书艺精神之间，我总是不期然地会感受到，他那站在中国现代史的前沿，有着《国际歌》，有着《马赛曲》，有着人间大爱的年轻鹰扬的生命形象。”

蒋勋则说：“从书法到摄影，从文学创作的诗稿到一整个时代文人的往来书信，台静农留下的是文人处乱世犹不失热情与向往的不朽风范。”（大众）