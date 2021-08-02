书名：夜谭续记
作者：马识途 出版：人民文学出版社
《夜谭十记》部分篇章被著名导演姜文改编为电影《让子弹飞》而广为人知。本书为作者马识途的最新作品，情节曲折离奇，作为《夜谭十记》的续作，仍援原例：四川人以四川话讲四川故事。内容为四川十来个科员公余之暇相聚蜗居，饮茶闲谈，摆龙门阵，以消永夜。仍以四川人特有的方言土语，幽默诙谐的谈风，闲话四川俚俗民风及千奇百怪的逸闻趣事。作者写道：“虽不足以登大雅之堂，聊以为茶余酒后，消磨闲暇之谈资，或亦有消痰化食、延年益寿之功效乎。读者幸勿以为稗官小说、野老曝言，未足以匡时救世而弃之若敝屣也。”《夜谭续记》可到集品店ZShop购买，网址： bit.ly/3rNyDMi
书名：迦陵各体诗文吟诵全集
作者：叶嘉莹 出版：广西师范大学出版社
传承中华古典诗词的吟诵，是著名学者及古代文学研究专家叶嘉莹晚年最大的心愿。本书由叶嘉莹亲自选编并吟诵。全书分上下两册，涵盖中国古典诗赋词曲骈文等多种文体，共计320篇经典诗文。本书还收录了叶嘉莹最具代表的关于吟诵的相关论文和讲稿，完整地展现了她对吟诵的理论研究和阐释，是叶嘉莹最完整的一部吟诵合集。本书插图选自仇英、陈洪绶、石涛等古代画家传世作品，随文配图。《迦陵各体诗文吟诵全集》 可到集品店ZShop购买，网址：bit.ly/3zYSV8r