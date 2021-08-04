人世间最美丽和安全的距离，应该是在严格遵循一米安全距离的同时，找到一个能够让精神家园不再惶然若失的立足点。

听说，雪崩的形成，有赖于滚落的石子。

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最近，好像比较少思考关于时间和空间维度的问题了，冠病疫情如过山车般在世界各地起伏冲撞，既像抛物线又似想要冲上云霄的波涛，总是让人难以预料，所幸还有许多高喊大家应该抱持正能量的人，日日夜夜坚持心念和信念，努力的继续宣导和打气。然则，在自私与贪婪的区块里，人性与兽性也仍在昼夜不停地抗争与晃动，不同意识形态的拔河队伍还在拉扯和摇摆，从未有过停歇的一刻。就像以巴战火，在狂烧了11天后虽然暂时熄灭，但这些日子来双方所引发的暴力和流血，造成许多平民百姓的死亡，其实与可怕的病毒，一样令人发指。但大自然万物仍以勃勃的生机，日以继夜的继续繁衍与生长，寸草心和三春晖已然成了一则久远又美丽的传说。诚然，智人的自恋、自大和自满，以及一再的误读和误判，恰好体现在对冠状病毒的刚愎自用与闭目塞听。或许，我们确实尚未拟好和画出一张可以真正解忧舒心的路线图，因此，即令见到一口井，有些人想到的并非生津解渴的水源，而是能喷发出滚滚财源的石油，结果疫苗终究是“先到先得”。