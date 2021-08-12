西岸美术馆携手蓬皮杜中心 呈现现当代艺术发展脉络

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来自 / 联合早报

整理 /
黄向京

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

上海西岸美术馆与蓬皮杜中心呈献第二个常设大展“万物的声音”。（西岸美术馆提供）
上海西岸美术馆与蓬皮杜中心呈献第二个常设大展“万物的声音”。（西岸美术馆提供）

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继2019年开馆大展“时间的形态”后，上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心即日至2023年2月5日，呈献第二个常设大展“万物的声音”，以“物”贯穿叙事，溯源现当代主义史的发展流变。

西岸美术馆首创推出中国国内系统呈现现当代艺术史的常设展，与蓬皮杜中心联手，通过五年三个常设展，以“时间“万物”“空间”三部曲全面系统梳理20世纪以来的世界现当代艺术的发展脉络。

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