西岸美术馆携手蓬皮杜中心 呈现现当代艺术发展脉络

继2019年开馆大展“时间的形态”后，上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心即日至2023年2月5日，呈献第二个常设大展“万物的声音”，以“物”贯穿叙事，溯源现当代主义史的发展流变。

西岸美术馆首创推出中国国内系统呈现现当代艺术史的常设展，与蓬皮杜中心联手，通过五年三个常设展，以“时间“万物”“空间”三部曲全面系统梳理20世纪以来的世界现当代艺术的发展脉络。