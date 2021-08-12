西岸美术馆携手蓬皮杜中心 呈现现当代艺术发展脉络 订户 来自 / 联合早报 整理 / 黄向京 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 上海西岸美术馆与蓬皮杜中心呈献第二个常设大展“万物的声音”。（西岸美术馆提供） 字体大小: 小 中 大 继2019年开馆大展“时间的形态”后，上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心即日至2023年2月5日，呈献第二个常设大展“万物的声音”，以“物”贯穿叙事，溯源现当代主义史的发展流变。西岸美术馆首创推出中国国内系统呈现现当代艺术史的常设展，与蓬皮杜中心联手，通过五年三个常设展，以“时间“万物”“空间”三部曲全面系统梳理20世纪以来的世界现当代艺术的发展脉络。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 法国 艺术 展览 上海 艺术家 当代艺术 声音 博物馆 全球化 艺术品 工业设计 波普艺术 国际艺讯 现实主义 西岸 蓬皮杜 英国梅纽因学校 青岛设国际校区 传艺金曲入围名单公布 廖琼枝获特别奖