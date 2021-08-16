黄锦树小说《大象死去的河边》 以马共为书写核心

旅台马来西亚华文作家黄锦树刚出版的短篇小说《大象死去的河边》，十篇小说各自独立也相互关联、互文，戏仿有时，讽刺有时，同理与同情也有时。

历史是什么？

是官方的记录，是曾经发生过的事情，是记忆，也可能是紊乱。

历史还可能是屎，毕竟，道在屎溺。

小时候常开玩笑说，我到厕所看“屎迹”，最近读到黄锦树《大象死去的河边》（麦田出版），边读边会心，也同时悲戚。

作为旅台的马来西亚华文作家，黄锦树多年来努力著述，一手写小说，另一手写评论。他认为马华文学在泱泱大国文学的包围中，所有立论、文学史书写都只能靠自己做，不过同时也感慨：“小文学需要辩护，但辩护很难”。

这本小说集有调侃的时候，也有深沉惆怅的地方，五味杂陈……

其中几篇有浓浓的屁味、大便味，小说人物不断放屁、拉屎，不然就便秘需要护士抠抠屁眼来疏通疏通，小说人物甚至漂流到了垃圾海洋包围的孤岛退化成为人猿，丧失所有记忆。

集中在下半身的还有男人的阳具、睾丸，反复出现的情节：少一颗睾丸的老情报探员，仅剩那颗竟然已经变成山榴梿的种子，待人百年老去竟突然发芽……不然就是从红毛丹引申到睾丸再引申到精神病院（名字就叫红毛丹），满墙用屎写成的“狂人日记”。

《大象死去的河边》有个篇章，小说家改写了现实，国共内战的胜利者是国民党，毛泽东流亡台湾......

马共书写的收尾之作

《大象死去的河边》是短篇小说集，也是“乌有史”，也是一部疯癫史。

马共是黄锦树的书写核心，他在本书序言里结算，十年来写了40余万字的马共小说，而这次是他马共书写的收尾之作。

为什么收尾？黄锦树没有回答，仅写道：“如果文学是一种病，马华文学可能就是一种特殊的病例。而我们，自然就是病人了。但我们需要医生吗？”

或许这本书就是他的答案。

十篇小说各自独立也相互关联、互文，甚至可以在黄锦树的其他作品里找到线索。除此之外，这个互文性还可以向其他文学史范畴扩散，比如最直接在篇名上关联的《迟到的青年》（大江健三郎）与《多余的话》（瞿秋白），小说里还有许多鲁迅、郁达夫、卡夫卡，戏仿有时，讽刺有时，同理与同情也有时。

打开魔术宝箱的惊喜

顺着条目一篇篇阅读，颇有打开魔术宝箱的惊喜，一个反复在几篇小说里出现的皮箱，人物跨时空从这里穿越到那里，但逐渐的，这种惊奇被屎臭笼罩。

1930年代，拎着箱子迟到的青年，一个神秘的男子，被西方集团、蒋介石集团通缉的青年，仿佛有千百种面孔，能说多种语言，让人想起多面间谍莱特——真的是他吗？好像又不是，他是从殖民地回到祖国土地聆听鲁迅讲学的理想青年……他到底是谁？最后他的箱子被偷了，在车站寻回的时候已经空空如也，然后……就不剧透了。

结束了《迟到的青年》的奇幻与感伤，《再见，福尔摩莎》讲述了一段乌有的历史，小说家改写了现实，国共内战的胜利者是国民党，毛泽东流亡台湾。小说主人翁，一个南洋来的追随者（马共总书记陈平？），陪伴着已经改姓“卯”（即“冇”）的主席在台湾实验共产主义政权。最后卯主席选择在蒋介石“驾崩”之际发表“台湾人民共和国独立宣言”（让人想起黄锦树前作《马来亚人民共和国备忘录》），仿圣经故事，七天完成建国与“自我灭亡”的工作，主人翁不得不自问：“以亡国为前提的建国？”

他们乘船南行直到“被垃圾之流困住”，搁浅在“形如一坨牛粪的岛上”。

此后屎味在《山榴梿》《匪夷所思》与《名士风流》里弥漫……

小说折射马共参与者命运

《大象死去的河边》同名篇章，小说气氛潮湿，仿佛置身雨林之中，女主人翁的父亲是马共同情者，也是外围组织领袖，被捕后精神失常。“获释返家后，他经常陷入一种恍惚的状态，有时自认是神的使者，曾经获得神启；有时自认是魔术师，相信自己有一些特殊的能力，可以改变历史”，后来到红毛丹精神病院治疗了几年，出来成了乩童，沟通“那一边”的消息——折射马来（西）亚那些马共外围机构参与者们的命运。

女儿长大后阅读各种历史书籍，父亲总是被提到几笔，但也就那几笔带过，直到她得到一本由史顿书写的《老虎革命溃败后的山老鼠革命》……

女儿对于父亲如虎的潮湿记忆，让读者想起黄锦树的得奖小说集《雨》里，反复出现的老虎意象。其实本书前六篇基调大抵是感伤和唏嘘的，到了《南海血书》则是戏谑的开始，《名士风流》更是极尽讽刺之能事。最后一篇《多余的话》则是一篇虚构的序文——为一本不存在的《马共叛徒史略》写的序。

以序为结尾，拉着读者回到了原点，难道所有著述的努力都白费了吗？

当然这也许是个新的开始。

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