唐四重奏第二代 新组合以激情延续传统

疫情期间，唐四重奏经历了首次迭代，迎来新团员——中提琴手胡翰灵和大提琴手王子豪。新组合将在来临星期日举行音乐会，演奏海顿的《玩笑》和舒伯特的《死神与少女》，前者轻松诙谐，后者阴郁黑暗，形成有趣搭配。

虽然任何四种弦乐器的组合都可以在文字上被称为“弦乐四重奏”，但在古典音乐范畴内，弦乐四重奏一般特指由两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴组成的室内乐组合。

在欧美，一些历史悠久的弦乐四重奏团同著名的老牌交响乐团一样，享有崇高声誉。如俄国的鲍罗丁四重奏，奥地利的阿尔班·贝尔格四重奏和美国的克利夫兰四重奏等等，他们内部虽然历经人员和世代的更迭，却依然保持着各自鲜明的风格和专业的水准。

唐四重奏是本地最早成立的职业四重奏团，自1992年创立以来，已经走过近30个年头。因疫情沉寂的近两年里，中提琴手陈国安和大提琴手陈国平相继宣布退休。与唐四重奏保持多年合作，也是陈国安学生的中提琴手胡翰灵去年8月正式加入；今年6月，和创始成员一样出身于新加坡交响乐团的大提琴手王子豪正式加入。

至此，唐四重奏也经历了首次迭代，蓄势以待，重新出发。

从“课外活动”走向职业化

29年前，四名从英国留学归来，任职于新加坡交响乐团的青年演奏家以玩票性质组成了唐四重奏。第一小提琴手黄毓颖说：“四重奏当时对我们来说就像‘课外活动’一样，是工作之余和朋友一起搞的兴趣爱好。”

随着兴趣的深入，他们对这门精妙的艺术也越发着迷。黄毓颖说：“一个专业的四重奏要默契无间，四合为一，这需要专门的进修和磨炼。”

1997年，四人把录音寄往美国，收到了包括茱莉亚音乐学院在内的三所音乐学院的录取。多方权衡后，他们选择去莱斯大学的音乐学院，那里的导师正是克利夫兰四重奏的大提琴演奏家Paul Katz。

完成两年的学业从美国回来后，唐四重奏决定转型为独立的职业化四重奏团。虽然当时他们当中有人跟新加坡交响乐团的奖学金合约还没到期，但在当时音乐总监水蓝的大力支持下，唐四重奏得以正式成立。水蓝认为，成立新加坡第一个职业的四重奏团意义重大。

新加入的大提琴手王子豪，今年6月刚刚离开新加坡交响乐团。告别这样一个“铁饭碗”，是否感到可惜？对此他说：“我从来没有把交响乐团当作铁饭碗，唐四重奏本身也是一个非常成熟的团，在新加坡乃至区域内都是具标志性的重奏团。演奏四重奏与交响乐一样是门严肃且严谨的艺术，须要全身心地投入，是一份全职工作。我在杨秀桃音乐学院读书的时候，唐四重奏就是我重奏课的老师。如今成为正式成员，我感到很荣幸，也是我个人的提升。”

兼教学与演奏新作

作为杨秀桃音乐学院的驻校乐团，唐四重奏除了公共演出，还承担着教学和演奏新作的职责。

今年10月，唐四重奏将在音乐学院内部的音乐会上，与秦立巍、张曼琴等教师和学生同台演奏勃拉姆斯的弦乐六重奏，拉威尔为弦乐四重奏和长笛、竖琴所创作的室内乐作品，以及作曲系教师Adeline Wong为弦乐四重奏和大号创作的新作。

黄毓颖说，四重奏是一个非常有可塑性和灵活性的音乐形式，可以与任何乐器搭配，或做跨界尝试。此前，唐四重奏也与来自苏格兰的团队合作过灯光秀，让古典音乐的边界得以延伸。

在过去20多年里，唐四重奏经常委约本地作曲家如董叶明、吴多才、John Sharpley等创作作品。黄毓颖说，唐四重奏演奏的风格非常多元——从四重奏诞生时期的鼻祖作品如海顿、贝多芬，到20世纪的肖斯塔科维奇等现代音乐，再到当代作曲家约翰·凯奇（John Cage）以及旅美华人作曲家周龙、陈怡、胡小欧和黄若等人的作品都有涉猎。

注入新力量重新出发

唐四重奏上一次独立面向公众表演，已经是2019年11月。在这段时间里，团队不仅经历了集体的失声，也面临着人员去留的问题。

“还走得下去吗？”黄毓颖也曾问过这样的问题，他和第二小提琴手洪泽民最后认定，“新加坡从来没有过专业的四重奏，唐四重奏一路走来不容易。只要我们还有激情，就一定会拉下去。”他们很高兴有胡翰灵和王子豪的加入，为唐四重奏注入新鲜的力量。

来临星期日（22日）晚，阔别舞台的唐四重奏将在滨海艺术中心的音乐室演奏海顿和舒伯特的作品。由“海顿爸爸”创作的《玩笑》和舒伯特创作的《死神与少女》，一首轻松诙谐，一首阴郁黑暗，在舞台上将是极为有趣的并置搭配。

黄毓颖说：“一切都是从历史而来，我们不是每年都要突破，但要把传统延续下去。”

唐四重奏曾在一年里走进60所学校，在校园的早午集会上演奏。黄毓颖说：“希望在疫情过去后可以再次走入校园，让年轻人首先接触到这种艺术形式，从而爱上弦乐四重奏，爱上古典音乐。”

受疫情观众人数限制影响，音乐会门票已售罄。