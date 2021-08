在西方的童话和神话世界中,竖琴常常被描绘成天使的乐器,象征着高贵与圣洁,为人间带来平静与美好。

来临星期一(30日)下午,10位本地竖琴家将以传统和新派的曲目挑战这种刻板印象,带领观众去发现竖琴鲜为人知的另一面。

这场由Viva Rave竖琴团呈献的“竖琴的双面”(The Duality of Harps)是“双面”系列音乐会的第一场。在未来几年里,Viva Rave竖琴团还将陆续呈献“大小的双面”(The Duality of Big or Small)“身份的双面”(The Duality of Identity)和“声音的双面”(The Duality of Sound)等音乐会。