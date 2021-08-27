你是朗朗晴空湖心一朵云

影子飘忽，犹如

淡彩渐渐逝去，却终日

不愿舍

从来，是那扇门

半开半合

又轻又重一下下，去而复返

敲醒，纹水不惊

无忧无染少年那个初夏

曾经，一道灰白墙下

黑眼珠染红梦境，恍惚

捎去书简以诗以墨润色

一穗牵牛花颜矜持，一心

寄托无邪予青涩

叮咚叮咚，是双手起落

炫舞黑白键青春节奏

扑通扑通，是心心扣紧

奏鸣若即若离弦外世界

小院子的细榕树，长须了

背着手踱步的你，说：

清晨露沾白兰木槿胡姬

个个浴得欢

水塘浅眠一宵之后

丽荷莲睡绿枕田田苏醒

好久没来吧

昨夜花苞吐了蕊

探一回春色，正好

风过。依然

回音。

琴房外

一会会儿，叮当，叮当

菊竹梅兰昂然壁上观

高堂悬挂超然，俗套一幅

典藏，摆上不过时人世

传说

合身裁剪三两件，旗袍晾起款

压箱底五十年时光，任烟波流转

小碎花泛黄一袭委婉

臃肿肚腩装不下，简约妙曼地

清瘦华年

而，推开窗台探头后

小鹿回望

灵魂，顾盼十八岁蠢蠢

欲动

天空为何始终放不下

浪荡一朵，飘去飘来

你

发梢那抹香

涟漪 荡荡染

湖心 幽幽

散

不会再有

云一朵，影子一个，与那

晨开夜合、不疲倦的花

纵情吹响一厢情愿的喇叭

不许瞳眸

攀

一堵沉默的墙