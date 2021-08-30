接手南艺化危机为契机 前院长吴从干逝世享年102岁

南洋艺术学院前院长吴从干上周五离世，吴院长在职时改组学院架构，添加多类新课程，进而扩充了学生来源，还扩张了校区，让南艺校务获得长足进步。

南洋艺术学院前院长吴从干上星期五（27日）晚上7时20分过世，享寿102岁。

吴从干的儿子吴大超（退休人士，69岁）接受《联合早报》电访时，说吴从干上星期四（26日）凌晨大概2时或3时许感到身体不适，家人感觉不到他的脉搏跳动。

吴大超说：“我父亲被救护车送往陈笃生医院，急救后心脏恢复跳动，留医直至过世。”

吴从干留下101岁的遗孀刘建新和四名子女，吴大超是小儿子。

1979年至1993年，吴从干出任南洋艺术学院院长。南艺校务获得长足进步，其间1982年，南洋美术专科学校改名为南洋美术专科学院，1990年易名为南洋艺术学院。

美专生存问题带上国会辩论

南艺80周年专书《艺心·艺意——南洋艺术学院80年》的文章指出，时称南洋美专的南艺上世纪70年代末曾面对一场弹尽粮绝，即将关闭的生存危机。美专的“问题”1979年初上到国会辩论，探讨政府是否考虑接管南洋美专。接着美专进行管理改组，林友权提议卸下校长一职，主要由华侨中学校友组成的新管委会成立，领导者律师邓亮洪委任华初退休校长吴从干取代。

这场危机转为新契机，吴从干改组学校架构，设立行政部、财政部和学术部，还成立由艺术家、画廊经营者和博物馆负责人组成的顾问团队。1980年代的美专增加平面设计、电脑设计、舞蹈、音乐和时尚设计等新课程，学生人数不断增加，扩张校区，这都有利于南艺此后的发展。

背负社会期盼负重前行

南洋美专校友会会长、本地画家林保德（58岁），80年代曾在南洋美专就学，他回忆中的吴从干院长是一位和蔼可亲、脚踏实地的老人家。林保德说：“当时学校简陋，校内常常可以见到吴院长和其他教职人员，吴院长不爱说话，专注做他的工作。我难忘的是一次学生和院长的交流会上，血气方刚的年轻学生们提出很多超越校务和院长职权范围内的提问，但吴院长从容地将对话转到核心，强调学院致力于为学生们提供良好的艺术氛围和人性化管理，这让我感受到他的大将之风。”

林保德认为，当时南洋美专缺乏资金和师资，并背负社会大众和学生的期盼，吴从干负重前行，很让人敬佩。

重视南洋风格兼容西洋美学

“还有，中国改革开放后，吴冠中、范曾等大艺术家80年代曾来南洋美专担任驻院讲师，让我们领略到大师风范，这也得益于吴院长安排。”林保德说：“吴院长在教学上重视南洋风格，维护东方传统，也兼容西洋美学，这都令我印象深刻。”

吴大超说，吴从干自从南艺退休后，尽管赋闲在家，但他依然心系南艺的教育事业，曾多次到南艺参观。

丧家不办告别仪式

南艺也设立以吴从干命名的“吴从干书奖”（The Wu Tsung Kan Book Prize），每年奖励两名品学兼优的学生。

吴大超说，吴从干是一位受子女尊敬的父亲，默默关怀子女，不求回报。吴大超说：“我父亲生前为人低调，不喜张扬，所以他过世后，我们便安排火化，不办告别仪式，这同时也是出于疫情的考量。”

据本报资料，吴从干生前在教育界经验丰富，毕业于中国浙江大学化学系的他，1947年至1960年，任华侨中学、中正中学、南洋女中、圣尼格拉女校、端蒙中学化学教师；1960年代分别出任华义中学、东林混合工艺中学校长。1969年到当时的义安工艺学院协助改制。1970年至1973年，出任实勤中学校长。1973年至1976年，任教育部助理提学司。1976年至1979年，任华中初级学院院长。