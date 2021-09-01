我住在15楼，对街有一栋酒店名叫富士，外墙一排的霓虹招牌鲜艳，夜深人静看久了会产生错觉，以为自己已经寓居山顶。

一闪一闪

海边

我说是我的生日，约了P一起去海边，原先的意念不明，或许只是想看看P的侧脸。那晚的星星很多，翻过几页的天文学，指指点点没两下子就用尽了，幸好我的声音催眠。P的身体开始摇晃，终于像一颗陨石般温柔的倾斜，然后坠落，在我的身体内那个早已塌陷的洞口。

树下

我热爱和平，可惜仍然必须当兵。我们在一座小岛受训，荒野扎营半夜之际，我以为听到雨声，起身却发现是Tan阿正在啜泣。Tan阿一个人不敢小便，慌急之下想家竟然就哭了。我于是拉起Tan阿走出帐篷，说自己也想尿尿，两个人站在乌漆麻黑的椰树下，借着星光点点。

山顶

我住在15楼，对街有一栋酒店名叫富士，外墙一排的霓虹招牌鲜艳，夜深人静看久了会产生错觉，以为自己已经寓居山顶。有一晚我正想写一首，关于时光的惆怅和迷惘的诗，靠在窗沿抽着烟，富士酒店可能停电了没有发亮，可是上方有一颗星星，远远小小的仿佛记忆。

风中车上

快车

新年全家上州府，1980年代的路道崎岖，我的肠胃不惯长途跋涉，快车又比记忆颠簸，仿佛是要掏空脏腑。妈妈说不可弄脏人家的车，喂我吃了一颗酸梅，叫我把头探出窗外。棕榈橡胶树绵延不绝，路边的水牛似有警觉，咀着野草抬头跟我对眼，我终究还是忍不住，仿佛因为哀伤而抽搐，目送早餐以成长消化不良的时速，咿咿噢噢的飘逝在风中。

脚踏车

青春需要晒足阳光，才能显现色泽，所以全班去了东海岸骑脚踏车。我的平衡感很差，远远落在日影的后头，突然觉得这辈子，可能永远抵达不了嘻哈快乐的前方。正当我的生命就快抽筋，有个身影停驻路边，是A等我气吁吁的赶上，然后一路跟随。A的长发像是在潮汐中徜徉，说我们一起骑吧，我忘了有没有回答，只记得她的声音，比海风优柔。

火车

火车站不久即将废置，我决定坐火车离去。车厢里都是提早怀旧的旅人，弥漫了时光如樟脑的味道。我于是晃摆行至车端，拉门踏出厢间，和几个无聊的烟客倚在栏上。老火车大概也快退役，轰隆隆月色底下，碾过半夜两边的树影，摇出断断续续的虫鸣。我好不容易才点燃了香烟，火星遇到了风，忽明忽暗，宛若一种轻忽忽的往事，很叫人想念。

鬼故

飞头鬼

那年头流行香港降头片，银幕上的蜘蛛蜈蚣蝎子蛆虫，晚上都放肆横行在小朋友的梦境。最厉害的一种巫术，相传来自南洋，能让头颅自行脱离，连带拖着血淋淋的内脏，凄风楚雨似的飞到远处。因为电影拍得五彩缤纷，我们当然都信以为真，觉得二楼那个全身暹罗刺青的老伯，可能就是这么一个飞头鬼。老伯独居而孤僻，以前是跑船的，偶尔会掀开窗帘，仅仅探出白发斑斑的头，似乎是在望着那个，已经飞不回的从前。

水鬼

大龙沟常年乌黑，除了积满淤泥，据说还住了一只无力漂泊的水鬼。只有喝醉酒迟归的男人看过，描述起来几乎都不像鬼，一概剔透玲珑长发飘逸，偶尔突然穿插一个转身侧脸，如同时代讲古的抑扬顿挫，眼睛闪烁着冤屈和月光的迷离。因为青春期的异常干燥，我喜欢听水鬼的故事，甚至三更半夜结伴搜寻，可是都无缘和水鬼相遇。后来大龙沟清理建设干净，男人虽然照旧喝酒迟归，不过水鬼仿佛也明白事理，从此之后不再徘徊。

日本鬼

海边露营大家都不肯早睡，有人讲了有人的某个外公，曾经是森林游击队，二战的时候打过日本鬼。循着倏忽而至的机关枪声，以及肃然而立的民族节操，故事必然来到营地附近。那片月黑风高的沙滩，原来仍有阴魂不散的日本鬼，上上下下的操练兵队。虽然已经听腻了不知几回，我还是假装投入剧情，因为挤在旁边的女生，神色比深陷战火更加惊惧，被死后的日本鬼吓得微微颤抖而发烫的身体，像子弹擦过肌肤，越来越贴近。

小流行

生蛇

时代越久远越干燥，当我的咯吱窝痒起来的时候，妈妈还以为我沉迷西游记的连环图，学会那只做鬼做怪的老猴。我掀开衣服想要证明自己的无辜，竟然发现身体周边长了鳞片，红红的正要蔓延。婆婆说这是蛇，有毒，懂得在人间蜿蜒，饶一圈就没命了，于是赶紧烧香拜佛，然后拉了我进厕所，从头到脚淋下滴露，像是神台上瞇着眼睛的观音娘娘，为红尘进行消灾解毒。

养虫

我以前很瘦，大概是吃多了糖果，大人纳闷为何养不大，肯定肚子里有虫，白白浪费伙食。小孩子都在同一个童年𨑨迌，喜欢彼此厮磨，那些善于产卵的虫，来自嗜甜的细菌，便各自钻入我们还未揉转的肠道，直抵无忧无虑的心头，繁殖出一种时代营养不良的模样。后来爸爸找来祖传的药，硬逼吞下拉了几天肚子，蹲着大便低头之际，我仿佛看到了关于成长的蠢蠢欲动。

中邪

阿敏的妈妈生下阿敏的弟弟，从医院回家之后，便经常自言自语。小镇的安娣喜欢第八波道悲欢离合的剧情，从黄文永的憨厚到向云的贤惠，偶尔小小声的离题，讨论阿敏的妈妈是不是得罪了什么神明。谣言仿佛配上旋律，传得绘声绘影，妈妈们要孩子最好不要跟阿敏玩在一起，免得沾上脏东西。我们当然不怕，仗着阳气充足问了阿敏，才听说原来有一种病叫作忧郁。

笼罩在

口罩

小学牙医室弥漫消毒药水的味道，所以戴着口罩的年轻女牙医大概闻不到，小男生身上情不自禁的苦恼。因为妈妈说黑人牙膏最好省着用，我和女牙医便常常相见，躺在自动倾斜的卧椅，张开嘴巴啊啊作声，让冷光灯仿佛暖流照进喉咙，修补成长即将蛀烂的欲望，一边忍着钻磨的疼痛，一边想象口罩后面，那把声音温柔的秘密。

胸罩

记忆一片万里无云，家家户户撑出竹竿，挂满了衣服裤裙，还有生活那股无力拧干的湿气。我们站在楼下，偷偷望向三楼阿莲的窗口，因为那几条竹竿肯定最华丽。那时候电视机刚有七彩，胸罩开始出现了色系，红色是阿莲的妈妈，紫色是阿莲的姐姐，而粉色小巧玲珑的阿莲，在我们眼瞳内的碧蓝天空底下，缓缓随风荡漾。

金钟罩

以前的小孩子都要去少林寺，租来的武侠小说翻了好几遍，在字里行间寻找前往嵩山的路径。我一心一意只为了练成金钟罩，立志保持童子之身，不敢偷看女生。正当我以为即将打通任督二脉，却发现自己好像喜欢上了同班的玛丽，原来古龙比我更早洞悉，人间郁结的杂念太多，不管武艺如何高强，青春的内分泌总会破体。

好好玩

铁头

小孩子头壳很硬，因为大人喜欢咚咚敲出声音，仿佛如此才能灌输教训，以指头关节预先临现，这个世界未来的铜墙铁壁。连续剧好像也有演，所以我们干脆自强不息，当皮球漏气风筝断线，幸好时代发展总有砖块，工地边偷来便彼此往头上打下去。轻轻的其实也不敢用力，但是资质这回事真的无法强求，总有谁三两下就头破血流，于是大伙便脱下臭衣服按住天灵，希望这种以为自己很厉害的感觉，不要那么快流逝而去。

石头

小学一到午休，男生盲目霸占沙地，女生自动排坐桌椅，游戏也讲求男女授受不亲。不过当裤袋胀满玻璃弹珠，脏话乱骂得嘴干舌燥，我偶尔也会若无其事过去瞧瞧，感受玛丽纤细的手指，以迅雷不及掩耳的速度，往我内心掀起高高低低的起伏。立体三角形的布包称为石头，装的其实是沙子，翻来覆去共有五颗，规则至今尚未搞懂。有一回我故作好奇讨教，得到的却是冰冷无情的拒绝，玛丽果然是整个学校最美的石头。

木头

记忆常常凝固在老家草地的斜坡，晒着午后陈旧的阳光，一二三之后大家刹那静止，像是一片童年的森林，砍伐殆尽仅存的寥寥木桩，站成一种自得其乐的姿态。我们当然尽皆顽劣调皮，动不动就会败露人形，唯有阿雄拥有屹立不摇的意志，不管如何百般挑弄——你的老母来了你的阿花走了你的裤子掉了你的小鸡鸡痒了，玩这个从没输过。入戏虽然已经很深，但是一二三草地房屋铲平之后，连阿雄也都必须跟着连根拔起。