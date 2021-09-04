《哄堂14》现场及线上演出 疫情无阻笑声传播

由青少儿广播演艺组呈献的《哄堂14》，首次走入黑箱剧场，表演由该团演员创作的相声段子，在“疫”云笼罩下，为观众带来欢乐。

“演出当天，相声稿没写完。直到上台前完成了一两个段子，在后台凑合编了个底出来。以为稿子写完就完事，突然发现都该上场了，稿都还没背。但没办法，只好硬着头皮上场。要上场的时候，又发现服装鞋子都没换。勉强上了台，因为没背稿，到了台上只能天南地北瞎聊，明明是捧哏，却把逗哏的词拿来说。而且舞台设计有些奇怪，是U型的，得边走边聊，像脱口秀那样。另外，那场是学生场，我们聊着聊着，才刚要‘入活’，学生们却得离场了，巴士都在楼下等着。最后灰头土脸下到后台……”

这极有戏剧性的一串描述，是青少儿广播演艺组《哄堂14》相声演员蓝云舟做的一场连环噩梦，听起来是不是相当有单口相声环环相扣的喜感？

首次在黑箱剧场演出

是的，《哄堂》回来了！因疫情关系，《哄堂》从剧院改到黑箱剧场演出，这也是《哄堂》第一次进入黑箱剧场。虽然可延期至明年，但看到刘智彬、蓝云舟、龙籍健等演员去年就已构思好创作题材，青少儿广播演艺组艺术总监马业仙不忍浇息这批年青人的创作热忱。

蓝云舟（右）的新作《有欠有还》，谈请客吃饭中的人际关系。（照片由主办单位提供片）

马业仙说：“冠病疫情扰乱了全世界人们的步伐，大家尝到了今日不知明日事的日子。但作为文化艺术工作者，我们不能轻易言退，必须继续前进！于是大家分头创作、排练、筹备，各司其职。不能见面说，就线上说。”

因此，不难想象蓝云舟的噩梦是来自要把这台戏做好的压力，身为《联合早报》记者的他工作繁重，但心系《哄堂》，喜爱相声，他还是把段子完成，并和搭档陈豪光排练。蓝云舟的作品总是从生活中取材，今年新创《有欠有还》，从再平常不过的请客吃饭，道出对人际交往中各种不平衡现象的观察。

另一位创作者刘智彬也不遑多让，从在《哄堂10》呈献第一篇相声创作《谈孝》，再到《废话》和《多想请你帮个忙》，刘智彬每年的创作都让人期待。在政府部门工作的他，去年因疫情而无法创作，虽然当时已开始酝酿新段子的题材，却久久没空下笔，经指导老师苏维胜的“催生”，他顺利完成段子。他和林福来将在《有口难言》中，探讨人们的行为和言语背后真正要表达的意思。

天生喜感的龙籍健，是今年《哄堂》创作团队新生力军的一员。龙籍健平时使用的主要语言虽然是英语，但还是鼓起勇气，把多年来想表达的心声，写进《艺术瓜》这篇处子作，从中反思如何欣赏艺术，怎么界定美丑等课题。

有了老拍档陈姿含助力，龙籍健在语言上像多了一双翅膀，在英文和华文思维之间自由创作。他的作品风格和表演台风豪气十足，加上陈姿含巧妙地一捧，为《哄堂》增添不少看头。

另值得一提的是，少儿组近期喜事连连，组员温一欣刚于6月拜本地快板名人黄敏骢为师，成为其下的开门弟子。温一欣将和陈豪光搭档演出快板相声《数来宝》。马业仙力荐温一欣这棵在少儿组练功的幼苗，喜见她如今在《哄堂》的舞台上继续茁壮成长。

新血加入演出阵容

《哄堂》团队在向前发展的道路上也注重引进新血，今年将有四名少年演员加入《哄堂》阵容，她们是金芷嫣、金芷绮、石康微和石睿恩。她们在少儿组的少年儿童演出里磨炼了五到八年不等，还曾赴中国天津国际文化艺术节演出，基本功相当扎实。这次由同样在今年加入团队的纪庆荣为她们创作，并指导相声《双胞胎》和《我的中英文》。

连续第二年在疫情中办《哄堂》，青少儿广播演艺组在相声道路上的脚步没有因为疫情停歇，创作灵感也没受阻断。马业仙说：“越是愁云笼罩，就越要适当放松心情，大家一起来开怀大笑吧！”

现场演出余票有限，但可在Zoom平台线上观赏直播和点播，倒可以看看没有了往年观众一起哄堂大笑的氛围，演员们如何挑战“冷”场面，如何继续谈笑？

已接种冠病疫苗的观众均可入场，12岁以下或没接种疫苗的儿童，可随同个家庭的成人入场。具体防疫措施，可在拨电购票时洽询少儿组，现场演出和线上演出购票热线：63366776，更多详情可浏览少儿组的官方面簿：facebook.com/yppaesg/

●现场演出

9月8至10日（星期三至五）

（10日票已售完）

晚上8时

30元

国家图书馆戏剧中心黑箱剧场

●Zoom线上观看

现场直播：9月10日（星期五）

线上转播：9月11至21日

25元