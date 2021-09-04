长笛演奏家金塔 让笛声随画面飘扬 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 金塔希望观众能从不同时代的作品感受长笛的特色。（新加坡交响乐团提供） 字体大小: 小 中 大 从一幅漫画到一首乐曲，插上羽调翅膀的“一粒米”，将乘着金塔的悠扬笛声，在下周五与六的“乐享时光”系列音乐会中飞翔。新加坡交响乐团首席长笛演奏家金塔近年与妻子、乐团大提琴副首席余菁合作，结合长笛音乐与绘本艺术，创造了“小鲁仔”系列，借微博平台“小鲁仔长笛艺术”以乐会友。金塔创作的长笛作品《一粒米》始于聪明的小老鼠小鲁仔诞生初期。2019年，夫妻俩邀请中国深圳的年轻漫画作者小漫为小鲁仔设计标签，对方拿出自己的毕业作品，正好主题是一粒米，激发金塔用五声音阶创作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金塔 乐享时光 大华得奖画家凯鲁丁个展 探讨本地环境历史 “鸾歌凤吹”讲座和音乐会