长笛演奏家金塔 让笛声随画面飘扬

从一幅漫画到一首乐曲，插上羽调翅膀的“一粒米”，将乘着金塔的悠扬笛声，在下周五与六的“乐享时光”系列音乐会中飞翔。

新加坡交响乐团首席长笛演奏家金塔近年与妻子、乐团大提琴副首席余菁合作，结合长笛音乐与绘本艺术，创造了“小鲁仔”系列，借微博平台“小鲁仔长笛艺术”以乐会友。

金塔创作的长笛作品《一粒米》始于聪明的小老鼠小鲁仔诞生初期。2019年，夫妻俩邀请中国深圳的年轻漫画作者小漫为小鲁仔设计标签，对方拿出自己的毕业作品，正好主题是一粒米，激发金塔用五声音阶创作。