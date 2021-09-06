早报悦读@NLB 致力探索岛国地名 黄友平漫谈大坡路名故事

地名记录一国的历史变迁，黄友平是个有心人，当年在资料匮乏下从事地名研究，直至国家图书馆完成了新加坡旧报纸的数码化工作，方便检索，资料才丰富起来。来临早报悦读@NLB讲座，黄友平将漫谈我国大坡路名与背后故事。

1961年河水山大火，不到14岁的黄友平在介谷小学旁的亚答屋，看见对面四脚亭（中峇鲁）起火，浓烟滚滚，突然间火舌越过马路烧到河水山的屋群，他拎起书包发狂逃窜，捡回了一条命。

“我是火灾难民之一。”

这件事他不会主动跟人说，不过有人问起，他不介意谈谈，毕竟事件没有给他带来创伤。

时过境迁，新加坡发展迅速，组屋取代了亚答屋，高楼大厦林立，河水山的名字还是河水山，但知道四脚亭的人已经不多了，更别说中峇鲁的本意其实是新坟场（Tiong，闽南话“冢”；Bahru，马来语“新”）。

地名记录了历史的变迁，就看生活其中的你我有没有意愿去挖掘。如何着手，或许可以从大家比较熟悉的“大坡”与“小坡”切入。

来临早报悦读@NLB讲座，从事地名研究的黄友平将漫谈大坡路名，告诉大家大坡（新加坡河下游南岸地区）莱佛士坊（Raffles Place）、马吉街（Market Street）、马六甲街（Malacca Street）、直落亚逸街（Telok Ayer Street）、菲立街（Phillip Street）、漆街（Church Street）、沙球劳路（Circular Road），以及那些以中国地名与华人命名的道路，其背后的故事。

黄友平从工程师岗位退休后，终于回到他喜爱的文史世界，却误打误撞研究起新加坡地名，一头栽进去，以民间个人力量，寻找本地地名的历史。

黄友平毕业自新西兰坎特伯雷大学机械工程系，当了40年工程师，退休后报读北京大学与南京大学的中国语言文学课程。修读南京大学硕士学位时，指导教授希望他写一个对后人有益的题目，正好他对地理感兴趣，就开始了地名探索工作，最后完成《新加坡地名探索》。

可参考资料极少

回归自己所爱，过程肯定很快乐了，其实不然，黄友平大吐苦水：“过程并不快乐，因为没有资料啊，相关的华文书籍非常少，英文著作也只有两三本。”

幸运的是，国家图书馆完成了新加坡旧报纸的数码化工作，方便检索，资料才丰富起来，才出现一些重要的突破。

黄友平说，1939年拉惹辛甘（Raja Singam）出版的《马来亚街名》（Malayan Street Names）是重要的参考，不过限于当时的资料，拉惹辛甘书中也有不少错误。

“我不怪他，因为他的工作令人敬佩。他在书中用了很多间接资料，我的书就是改正了他的错误。我其实是有感于此……写论文查资料看到别人有错误，才有这种傻劲写出来，也可以说是一种使命感，要把错误改正过来，以免未来以讹传讹。当然，这也是因为本地太少人做地名研究了。”

地名探索的工作永远不会完结，黄友平必须时时更新，最近几个月他和太太几乎每天都到国家档案局查看资料，因为要找到一些地名正式使用的日期，只有翻查殖民地时期的市镇会会议记录，过程繁琐。

其实这种工作本该国家级机构出面，或以研究团队的方式去执行，但黄友平还是无怨无悔做下去。

早期地名译名以闽南音为主

新加坡因其殖民历史、移民流动，地名起源涉及不同语言与文化。早期与华人文化相关的地名或译名，以闽南音为主，马来语Telok翻译成“直落”，用普通话是无论如何都理不出头绪的。地名刻录了地方社会的变迁。

在方言能力式微的当下，黄友平感慨，要研究历史，就必须趁自己这一代人还在的时候完成。黄友平也表示，如果自己的马来语能力能加强的话，对地名研究会更有助益。

有兴趣了解更多相关书籍，

可上国家图书馆电子资源网页搜索。

早报悦读@NLB线上讲座

讲题：漫谈大坡路名

主讲：黄友平

日期：9月10日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。请上面簿搜索“联合早报”页面并点击关注，在节目开播时段上网观看。