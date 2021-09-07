海风书屋试营运 华文独立书店添新景

本地全新华文独立书店“海风书屋”明天（8日）试营运，四位年轻文创人，丹戎加东掀起阅读新风。

海风书屋创办人是四名年轻人——汪来昇（34岁）、潘景鹏（36岁）、陈文慧（30岁）与洪均荣（30岁）。他们去年注册了新文潮出版社，经营网络书店，今年年中陆续辞掉本来的工作，全职投入文创事业。他们在丹戎加东邮政局对面找到合适的店屋二楼单位（丹戎加东路366A号），设立办公室，正好有空间打造小书店，促成海风书屋的诞生。

汪来昇说，取名“海风”是因为丹戎加东曾经面海，没有直接使用“新文潮”之名，也是希望书店与出版社之间有所区别。

新文潮出版社至今已经出版了洪均荣诗集《病例》、黄文杰诗集《短舌》、周昭亮诗集《万有医始》以及张国强小说集《遇见穿墙的女孩》。李俊贤与蔡欣洵的散文集也即将出版。

汪来昇也是诗人，笔名孤星子。他期待有朝一日自家出版社的书种能够很有气魄地摆满海风书屋的书柜。

除了自家出版品、本地作品，海风书屋也售卖马来西亚与港台华文书籍。

此外，书店“店长”则是两只小猫。

陈文慧受访时说：“我们也希望这里可以成为活动空间，未来作家可以在这里聚会、办活动。”

其实早在2012年，汪来昇就已经与志同道合的朋友创立了新文潮文学社，出版独立杂志《WHY NOT 不为什么》，至2018年共推出7期。期间潘景鹏、陈文慧与洪均荣陆续加入。杂志结束后他们也策划推出了《一首诗的时间》与新华诗选《不可预期——诗精五十首》，一步一脚印实现出版事业。

海风书屋如今为本地华文独立书店增添新风景。