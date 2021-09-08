【直播】“鸾歌凤吹”讲座和音乐会

由新加坡华乐团推出的“名家名曲”系列音乐会与讲座，本月进入第三个主题“鸾歌凤吹”，展现笙、笛、管与唢呐等吹管乐器的独特魅力。

今晚（8日）直播的讲座上，新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心副总编辑兼副刊主任胡文雁将担任主持人，与笙首席郭长锁、笛子首席尹志阳和唢吶／管首席靳世义对话。他们将以《鹧鸪飞》《胡笳十八拍》等名曲诠释出发，介绍乐器的背景与传承，并探讨吹管乐在乐队中合奏与独奏的关系。

25日晚，“鸾歌凤吹”音乐会将在新加坡大会堂举行。郭长锁的传统笙技艺超群，演奏的《大起板》不容错过；尹志阳箫笛双绝，《妆台秋思》和《鹧鸪飞》在其演绎下古意盎然；靳世义古韵新诠，他将用与笙演奏家刘江合作研发的“新管”演奏古曲《胡笳十八拍》。

讲座将在新加坡华乐团、《联合早报》和早报副刊《现在》的面簿主页上同步直播，免费收看。音乐会现场人数限制已调升至250人，观众须完成两剂疫苗接种满14天，或在音乐会结束时间前的24小时内接受快速抗原检测并获得阴性结果；过去270天内曾确诊并已康复的冠病患者，可从诊所获得豁免活动前检测的证明（PET Exemption Notice）。

观众也可购买直播票，在SISTIC Live平台观看实时直播，或在10月3日前观看回播。

“鸾歌凤吹”讲座

9月8日（星期三）／晚上7时30分

观看平台：facebook.com/singapore.chinese.orchestra

facebook.com/zaobaosg

facebook.com/zbNOW

“鸾歌凤吹”音乐会

9月25日（星期六）／晚上8时

新加坡大会堂／SISTIC Live

15元、20元、28元

上网购票：sistic.com.sg/events/wind0921