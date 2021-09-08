今年作家节11月5日开始

新加坡作家节2021将于11月5日至14日举行，届时小说家严歌苓、美国儿童恐怖文学作家R·L·斯坦（R. L. Stine）等国内外作家将参与盛会。

本届主题“Guilty Pleasures”，结合罪恶感与快感，希望文学爱好者能在冠状病毒疫情中找到另类喜悦。受疫情影响，这次的主要活动都将在线上举行。

作家节总监、本地诗人普嘉·南锡（Pooja Nansi）通过新闻稿表示：“每个人都需要更轻松的动力。今年这有点轻佻的主题，希望给本地和国际文学社群带来一点激励与欢笑。探索罪恶与快感之间错综复杂的关系，希望这次追求新奇的尝试，可以拉近更广泛的受众，这也标志着作家节不害怕推动新加坡文学界扩展边界。”

在首次公布参与作家名单中，严歌苓是唯一华文作家，她曾于2001年参与作家节。

其他参与作家还有知名的“鸡皮疙瘩”系列作品作者R·L·斯坦、T·S·艾略特奖得奖诗人王鸥行（Ocean Vuong）、美国知名漫画作家G·威洛·威尔逊（G. Willow Wilson）、英国设计师兼电视节目主持人谭·法兰斯（Tan France）、本地名厨沈观远（Bjorn Shen）、《从湿巴刹到餐桌》作者谢采芹、本地诗人哈弥·依斯迈（Hamed Ismail）与吉塔·苏古玛兰（Geetha Sukumaran）。

作家节活动分免费与售票节目，即日起可上网作家节网站购票。作家节通票+（FP+）优惠价28元（原价35元），持FP+可观看作家节全部节目。作家节通票（FP）优惠价则为16元（原价20元），持此票只能观看部分节目。优惠期至9月30日结束。

主办方将陆续公布参与作家名单与节目清单。