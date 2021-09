艺术与社会企业基金(Foundation for the Arts and Social Enterprise)推出作曲委约长期计划,在10年内邀请10名本地作曲家创作10部当代作品,为本地音乐增添丰富的新内涵。

基金会创始人兼执行总监戴照安说:“我们需要音乐来振奋国家,尤其是在疫情阴云下,重新聚焦新加坡人对未来的看法。”